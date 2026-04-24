Meta sáhne po čipech Graviton od Amazonu v rámci víceleté dohody o AI infrastruktuře

Meta Platforms 24. dubna oznámila, že využije procesory Graviton5 od Amazon Web Services k podpoře své nové generace AI služeb. Dohoda začíná na desítkách milionů jader a podle manažera AWS, který mluvil s Reuters, má mít víceletý kontrakt hodnotu v řádu miliard dolarů. Akcie Meta v pátečním obchodování rostly přibližně o 1,3 %, zatímco Amazon přidával asi 2,0 %, když investoři pozitivně přijali další velké partnerství v oblasti AI infrastruktury.
Detaily dohody
Meta uvedla, že nasazení Gravitonu se stane součástí jejího širšího výpočetního portfolia při rozšiřování agentic AI, přičemž první rollout začne na desítkách milionů jader a může se dále rozšiřovat. Firma uvedla, že dodatečná CPU kapacita je určena pro workloady jako reasoning, plánování a vícefázové vykonávání úloh, což odráží širší posun v AI infrastruktuře, kde GPU zůstávají klíčové pro trénování modelů, ale CPU nabývají na významu u nasazených systémů a orkestrace.
AWS uvedla, že dohoda dělá z Meta jednoho z největších zákazníků Gravitonu na světě. Reuters napsal, že smlouva se týká čipů Graviton5, tedy nejnovější generace interně vyvíjených CPU od AWS, a Meta dodala, že krok zapadá do její strategie diverzifikace výpočetních zdrojů místo spoléhání se na jedinou architekturu čipů pro všechny workloady.
Proč je to důležité
Dohoda ukazuje, že výdaje na AI infrastrukturu se rozšiřují i mimo GPU typu Nvidia směrem k CPU navrženým pro rozsáhlou inferenci a agentní workflow. Meta už spolupracuje s Nvidia, AMD a Arm na dalších částech svého AI stacku a partnerství s AWS přidává dalšího dodavatele v době, kdy firma rozšiřuje infrastrukturu pro Meta AI a související služby.
Trhy nyní budou sledovat, jak rychle Meta rozjede první nasazení Gravitonu, zda se partnerství rozšíří nad původní desítky milionů jader a nakolik tento kontrakt pomůže AWS růst v byznysu s vlastními čipy. Investoři budou také čekat na více detailů o kapitálových výdajích na AI od obou společností při příštích kvartálních výsledcích.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Avis Budget oslabuje, protože short squeeze vyprchává a do popředí se vrací možnost prodeje akcií
Nio sází na vlastní čipy, aby snížilo závislost na Nvidii a zlepšilo marže
US Open: Nasdaq surges as semiconductor stocks improve sentiments on Wall Street
🚩 Meme akcie Avid Budget prudce klesá, protože panika ukončila 600% růst
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.