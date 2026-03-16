Meta sází vše na AI: nová dohoda za 27 miliard dolarů budí pozornost 🎯

Meta může za AI infrastrukturu od Nebiusu zaplatit až 27 miliard USD.
Dohoda potvrzuje, že AI zůstává hlavní investiční prioritou společnosti.
Nebius patří mezi nové cloudové hráče, kteří těží z boomu kolem umělé inteligence.
Rostoucí role Nvidie v financování těchto firem zároveň vyvolává otázky kolem možné bubliny v AI sektoru.
Meta může za AI infrastrukturu od Nebiusu zaplatit až 27 miliard USD.
Dohoda potvrzuje, že AI zůstává hlavní investiční prioritou společnosti.
Nebius patří mezi nové cloudové hráče, kteří těží z boomu kolem umělé inteligence.
Rostoucí role Nvidie v financování těchto firem zároveň vyvolává otázky kolem možné bubliny v AI sektoru.
Společnost Meta Platforms uzavřela s cloudovou firmou Nebius Group dohodu, jejíž hodnota může během příštích pěti let dosáhnout až 27 miliard USD. Cílem je zajistit si špičkovou AI infrastrukturu, kterou Meta potřebuje pro vývoj pokročilých modelů a dalších produktů postavených na umělé inteligenci.
Nebius poskytne Metě od začátku roku 2027 vyhrazenou kapacitu v hodnotě 12 miliard USD. Vedle toho se Meta zavázala nakoupit až dalších 15 miliard USD v kapacitě, kterou firma buduje i pro externí zákazníky. Jde tak o jednu z největších jednotlivých smluv, které Meta v posledních letech podepsala.
Dohoda dobře ukazuje, jak agresivně Meta investuje do rozvoje AI, aby dokázala držet krok s konkurenty jako OpenAI nebo Google. Firma už dříve uzavřela s Nebiusem kontrakt za 3 miliardy USD, zároveň podepisuje miliardové dohody s Nvidií a AMD a souběžně vyvíjí i vlastní čipy. Mark Zuckerberg navíc v minulosti uvedl, že Meta plánuje do roku 2028 investovat do infrastruktury v USA až 600 miliard USD.
Nebius je přitom jedním z nových hráčů, kteří těží z boomu kolem AI. Tato amsterdamská společnost vznikla oddělením od někdejšího ruského internetového giganta Yandex a zaměřuje se na datová centra navržená speciálně pro trénování modelů a provoz AI služeb. Právě podobné firmy začínají konkurovat tradičním cloudovým gigantům, jako jsou Amazon nebo Google.
Důležitou roli v růstu Nebiusu hraje také Nvidia, která minulý týden oznámila investici ve výši 2 miliardy USD. Akcie Nebiusu po této zprávě vzrostly o 16 %. Nvidia tak dál podporuje takzvané neocloudy, tedy nové poskytovatele AI infrastruktury, kteří nakupují její čipy a staví na nich svůj byznys.
Právě tento model ale vyvolává i kritiku. Část trhu upozorňuje, že Nvidia investuje do firem, které zároveň kupují její produkty, což může vytvářet dojem uzavřeného cyklu a přifukovat valuace v AI sektoru. Vedle Nebiusu už Nvidia letos investovala například do CoreWeave, OpenAI nebo britské společnosti Nscale.
Z pohledu investorů je nová dohoda dalším potvrzením, že závod o výpočetní výkon v oblasti AI dál nabírá na síle. Meta dává jasně najevo, že chce mít dostatečnou kapacitu pro vývoj vlastních modelů i služeb, a je ochotna za tuto strategii zaplatit desítky miliard dolarů.
