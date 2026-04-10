Meta stahuje reklamy zaměřené na získávání žalobců pro soudní spory⚖️

Společnost Meta Platforms ve čtvrtek uvedla, že stahuje reklamy z Facebooku a Instagramu, které byly zaměřené na získávání nových žalobců pro probíhající soudní spory. Ty obviňují Metu i další společnosti provozující sociální sítě z toho, že své platformy navrhly tak, aby byly pro mladé uživatele návykové.
Mluvčí Mety Andy Stone uvedl, že firma se proti těmto žalobám aktivně brání, celkový počet případů ale přesahuje tisíce žalob. „Nedovolíme, aby právníci specializovaní na soudní spory vydělávali na našich platformách, zatímco zároveň tvrdí, že jsou škodlivé,“ uvedl Stone ve svém prohlášení. Tento krok přichází poté, co Meta prohrála klíčové soudní procesy týkající se těchto obvinění.
Na konci března soud v Los Angeles shledal společnosti Meta a Google odpovědnými za deprese a sebevražedné myšlenky mladé ženy poté, co uvedla, že se v útlém věku stala závislou na Instagramu a YouTube. Soud jim nařídil zaplatit dohromady 6 milionů dolarů jako odškodné.
U kalifornských státních soudů je proti společnostem Meta, Google, Snap Inc. (mateřská firma Snapchatu) a ByteDance (mateřská firma TikToku) vedeno více než 3 300 žalob týkajících se závislosti. Tyto společnosti obvinění odmítají a tvrdí, že podnikají rozsáhlé kroky k ochraně teenagerů a mladých uživatelů na svých platformách.
Advokátní kanceláře zastupující žalobce v těchto typech případů obvykle pracují na bázi podílové odměny, takže dostanou zaplaceno jen tehdy, pokud žalobce vysoudí odškodné. V hromadných sporech se kanceláře často snaží zastupovat co nejvíce žalobců, aby byly případy finančně rentabilní. Reklamy v televizi, rádiu i online mají za cíl získat jednotlivé žalobce, kteří by jinak o probíhajících sporech nemuseli vědět.
Mezi kanceláře, které umisťovaly reklamy na Facebooku, patří například Morgan & Morgan, která zastupuje žalobce v těchto sporech a byla součástí právního týmu, jenž vyhrál případ v Los Angeles. Reklamy související s těmito spory se objevují také na platformách Googlu, ten ale zatím žádné podobné kroky jako Meta nepodnikl.
Akcie Mety bezprostředně po oznámení o prohraném soudu klesaly o více než 8 %, z úrovně 590 USD pod hranici 550 USD. Negativní sentiment přetrvával i v dalších dnech a akcie se propadly až k hranici 520 USD. Meta se ale od těchto krátkodobých minim velmi rychle vrátila zpět nad 600 USD a aktuálně se obchoduje kolem 630 USD. K obratu pomohl obecně pozitivnější sentiment spojený s dočasným uklidněním na Blízkém východě, zároveň Meta představila svůj AI model Muse Spark, který růstu akcií také pomohl. Z minim okolo 520 USD tak akcie rychle posílily o více než 20 %.
Graf META.US (H4)
Zdroj: xStation05
