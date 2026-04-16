Meta zvyšuje ceny headsetů Quest v USA, protože rostou náklady na paměťové čipy kvůli AI

Meta oznámila, že od 19. dubna zvýší ceny svých headsetů Quest pro virtuální realitu v USA s odkazem na vyšší náklady na paměťové čipy. Největší změna se týká modelu Quest 3 512GB, jehož cena vzroste o 100 USD na 599,99 USD, zatímco Quest 3S 128GB zdraží z 299,99 USD na 349,99 USD a verze 256GB z 399,99 USD na 449,99 USD. Zdražení přichází v době, kdy prudký růst AI infrastruktury omezuje nabídku pamětí a zvyšuje náklady na komponenty v celém elektronickém průmyslu.
Co se mění
Podle aktualizace cen od Meta začnou nové ceny platit 19. dubna. Zvýšení se v USA týká modelů Quest 3S 128GB, Quest 3S 256GB a Quest 3 512GB, přičemž Reuters uvedl, že se změna dotkne také repasovaných jednotek Quest, zatímco příslušenství zůstane za stávající ceny.
Proč Meta ceny zvyšuje
Reuters uvedl, že Meta tento krok spojila s rostoucími náklady na paměťové čipy, protože výrobci dávají přednost lukrativnější poptávce datových center, kterou vytváří rychlé budování AI infrastruktury ze strany společností včetně OpenAI, Googlu a Microsoftu. To už přimělo ke zdražování i další výrobce hardwaru jako Dell, HP nebo Microsoft, zatímco Sony nedávno oznámila další zvýšení ceny konzole PlayStation 5.
Tento cenový krok zároveň ukazuje tlak na hardwarový byznys Reality Labs v době, kdy Meta agresivně investuje do umělé inteligence. Meta v lednu uvedla, že růst nákladů v roce 2026 bude částečně tažen investicemi do infrastruktury, přičemž provozní ztráty Reality Labs mají zůstat podobné úrovni roku 2025.
Trhy nyní budou sledovat, zda vyšší ceny Questů ovlivní spotřebitelskou poptávku a zda Meta poskytne více detailů k nákladům na hardware a výdajům na AI při zveřejnění výsledků za první čtvrtletí 2026 dne 29. dubna.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.