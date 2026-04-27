🤝 Microsoft a OpenAI přepisují partnerství, exkluzivní přístup k modelům končí

Microsoft (MSFT) v pondělí oznámil upravenou dlouhodobou dohodu s OpenAI, která ukončuje exkluzivní přístup Microsoftu k duševnímu vlastnictví a modelům AI startupu a zároveň mění podmínky sdílení tržeb mezi oběma firmami. Akcie Microsoftu po oznámení oslabily přibližně o 1 %, a to pouhé dva dny před středeční čtvrtletní výsledkovou zprávou. Úprava přichází zhruba šest měsíců poté, co OpenAI formalizovalo svou přeměnu na ziskovou společnost, ve které Microsoft drží 27% podíl.
Co se v nové dohodě mění
Původní dohoda dávala Microsoftu exkluzivní přístup k duševnímu vlastnictví a modelům OpenAI až do okamžiku, kdy společnost dosáhne obecné umělé inteligence (AGI). Nová dohoda tuto klauzuli odstraňuje a umožňuje OpenAI distribuovat své modely prostřednictvím konkurenčních cloudových poskytovatelů včetně Amazon Web Services. Azure zůstane primární cloudovou platformou OpenAI a bude mít nadále jako první přístup k jejím nejnovějším produktům.
Změna podmínek sdílení tržeb
Microsoft už nebude OpenAI vyplácet podíl na tržbách. OpenAI však musí dál posílat Microsoftu platby ze sdílení tržeb až do roku 2030. Toto uspořádání zachovává finanční vazbu mezi oběma firmami, zároveň ale uvolňuje operativní exkluzivitu, která dosud partnerství definovala.
Tlak na akcie Microsoftu před výsledky
Akcie Microsoftu za posledních šest měsíců ztratily zhruba 20 %, zatímco cloudoví rivalové Amazon (AMZN) a Alphabet (GOOG) posílili o 17 %, respektive 30 %. Část slabosti odráží kapacitní omezení: minulé čtvrtletí Microsoft uvedl, že tržby Azure vzrostly o 38 %, ale s dostatečnou kapacitou datacenter by rostly o 40 %. Středeční číslo růstu Azure bude pro investory klíčové.
Hrozba „SaaS-pocalypse"
Kromě dohody s OpenAI tradiční softwarové firmy čelí obavám, že AI laboratoře jako OpenAI a Anthropic mohou vstoupit přímo do podnikového softwaru a ukrojit etablovaným hráčům část tržeb. Tato obava sektor výrazně zatížila: Salesforce (CRM) i ServiceNow (NOW) jsou od počátku roku dolů o 31 %, Thomson Reuters (TRI) ztratil více než 40 %. Pro Microsoft se riziko týká i klíčových produktů, jako je Office 365.
Co budou trhy sledovat dál
Nejbližším katalyzátorem je středeční čtvrtletní výsledková zpráva Microsoftu, v níž bude pozornost na růstu Azure, komentáři k investicím do AI a jakémkoliv výhledu k vztahu s OpenAI. Investoři budou rovněž sledovat, jak rychle OpenAI rozšíří distribuci na konkurenční cloudy a zda se sektor podnikového softwaru stabilizuje uprostřed obav z „SaaS-pocalypse". Další detaily k mechanice sdílení tržeb až do roku 2030 by mohly výrazně přetvořit dlouhodobou AI ekonomiku Microsoftu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Pád CSG pokračuje, akcie klesly pod 20€ 📉😱
US Open: Týden tří sil. Írán, AI a Fed testují trhy!
Nový letecký gigant nevznikne, megafúze končí dřív, než začala ✈️
Pizza gigant zklamal Wall Street 🔻
