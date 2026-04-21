Microsoft musí čelit britské žalobě za 2,8 miliardy USD kvůli cloudovým licencím

Microsoft musí čelit britské hromadné žalobě, podle níž firmám účtoval vyšší ceny za používání Windows Serveru na konkurenčních cloudových platformách poté, co londýnský Competition Appeal Tribunal povolil pokračování případu. Žaloba vedená soutěžní právničkou Marií Luisou Stasi jménem téměř 60 000 firem má hodnotu až 2,1 miliardy GBP (2,8 miliardy USD). Akcie Microsoftu 21. dubna rostly zhruba o 1,8 %, což naznačuje, že investoři bezprostřední finanční dopad rozhodnutí zatím vnímají jako omezený.
O co v případu jde
Žaloba tvrdí, že Microsoft účtoval vyšší ceny za Windows Server, pokud zákazníci využívali Amazon Web Services, Google Cloud nebo Alibaba, zatímco v rámci Azure nabízel výhodnější ekonomiku. Právníci žalobců argumentují, že vyšší velkoobchodní licenční náklady byly přeneseny na zákazníky a Azure tím působilo uměle levněji než konkurenční platformy. Microsoft tvrdil, že případ by měl být zamítnut, protože navržená metoda výpočtu škody není proveditelná.
Tribunál tento návrh odmítl a certifikoval případ k dalšímu pokračování směrem k soudu, přičemž stále jde o ranou fázi řízení. Stasi uvedla, že rozhodnutí je důležitým krokem pro dotčené organizace, zatímco Microsoft podle Reuters na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.
Proč je to důležité
Rozhodnutí přidává další tlak na širší dohled nad cloudovými licenčními praktikami Microsoftu. Vyšetřovací skupina britského Competition and Markets Authority (CMA) v červenci 2025 uvedla, že licenční podmínky Microsoftu omezují konkurenci tím, že podstatně znevýhodňují AWS a Google, a 31. března 2026 CMA oznámil, že znovu prověří softwarové licencování Microsoftu v cloudu v rámci širšího šetření podnikového softwaru.
Pro trhy není klíčová jen okamžitá reakce akcie, ale hlavně to, zda právní a regulační tlak donutí Microsoft změnit způsob oceňování podnikového softwaru napříč cloudovými platformami. Investoři nyní budou sledovat reakci Microsoftu na žalobu, další kroky v britském řízení a také to, zda paralelní prověrky v Británii, EU a USA povedou k širším změnám pravidel cloudového licencování.
