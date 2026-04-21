Microsoft snižuje ceny Xbox Game Pass, zatímco končí launch-day přístup k novým Call of Duty

Microsoft 21. dubna oznámil, že s okamžitou platností snižuje cenu Xbox Game Pass Ultimate na 22,99 USD měsíčně z 29,99 USD a cenu PC Game Pass na 13,99 USD z 16,49 USD. To znamená zlevnění Ultimate přibližně o 23 % a PC Game Pass asi o 15 %, zároveň se ale mění nabídka: budoucí díly série Call of Duty už nebudou dostupné v těchto tarifech v den vydání a do služby dorazí až v následující holiday season, tedy zhruba o rok později.
Levnější předplatné, ale za cenu změny nabídky
Xbox ve své cenové aktualizaci uvedl, že změny jsou reakcí na zpětnou vazbu hráčů a že ceny se mohou lišit podle regionu. Microsoft zároveň uvedl, že současné tituly Call of Duty už zařazené v knihovně zůstanou dostupné a že předplatitelé budou mít i nadále přístup ke stovkám her, online multiplayeru na konzoli v rámci Ultimate a dalším titulům dostupným v den vydání.
Tento krok je výrazný i proto, že jde proti nedávnému směru cenotvorby v herním průmyslu. Microsoft v říjnu 2025 zvýšil cenu Game Pass Ultimate o 50 %, zatímco Sony v březnu 2026 oznámila další zvýšení cen konzole PlayStation 5 kvůli rostoucím nákladům na paměťové čipy.
Trhy nyní budou sledovat, zda nižší měsíční cena pomůže zlepšit dynamiku předplatitelů, aniž by zhoršila ekonomiku služby Game Pass. Investoři budou zároveň sledovat reakci hráčů na konec launch-day přístupu u budoucích titulů Call of Duty, který patřil k největším tahákům této služby.
