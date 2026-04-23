Microsoft spouští první dobrovolný program odchodu do důchodu pro část zaměstnanců v USA

Microsoft zavádí jednorázový program dobrovolného odchodu do důchodu pro malou část své americké pracovní síly, což je první taková nabídka v 51leté historii společnosti. Program se vztahuje na zaměstnance na úrovni senior director a nižší, jejichž součet věku a odpracovaných let dosahuje alespoň 70, zatímco zaměstnanci v prodejních motivačních plánech jsou z něj vyloučeni. Krok přichází v době, kdy Microsoft dál tlačí na nákladovou disciplínu a zároveň pokračuje ve vysokých investicích do AI infrastruktury.
Co program zahrnuje
Šéfka HR Microsoftu Amy Coleman v memorandu, které viděl server The Verge, uvedla, že nabídka míří na dlouholeté zaměstnance, kteří zvažují další životní etapu. Reuters uvedl, že jednorázový program odchodu do důchodu bude prvním dobrovolným zaměstnaneckým buyoutem v historii Microsoftu, zatímco The Verge napsal, že firma plán popsala jako nabídku se „štědrou podporou společnosti“.
Stejné memorandum zároveň popsalo změny v ročním systému odměňování Microsoftu. Společnost zjednodušuje úrovně odměn a už nebude po manažerech vyžadovat, aby akciové odměny přímo navazovali na peněžní bonusy, čímž jim dává větší flexibilitu při odměňování vysokého výkonu.
Proč je to důležité
Oznámení zapadá do širších signálů, že Microsoft před koncem svého fiskálního roku v červnu dál zpřísňuje kontrolu nákladů. Reuters už v březnu uvedl, že firma pozastavila nábor ve velkých cloudových divizích a v severoamerických prodejních týmech, když se snažila snižovat náklady a podporovat marže při současně vysokých výdajích na AI.
Trhy nyní budou sledovat, zda nabídka odchodu do důchodu zůstane omezeným jednorázovým krokem, nebo se stane součástí širší restrukturalizace pracovní síly. Investoři i zaměstnanci budou zároveň sledovat, zda Microsoft spojí přísnější kontrolu počtu zaměstnanců s dalšími změnami v odměňování a řízení výkonu v době, kdy investice do AI zůstávají vysoké.
Vyrovnání Capital One ve výši 425 milionů USD kvůli účtům 360 Savings získalo finální schválení
Výsledky obranného sektoru: Saab, Safran, Lockheed Martin
ServiceNow se po výsledcích propadá o 13 % 📉 Začíná znovu výprodej softwarových akcií?
Akcie týdne – Schneider Electric: Tichý základ revoluce v AI a globální elektrifikaci
