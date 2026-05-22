Mohou léky na hubnutí zpomalovat rozvoj rakoviny? 💊

Moderní léky na hubnutí a diabetes, které v posledních letech změnily farmaceutický trh, mohou mít další významný přínos. Nové studie naznačují, že přípravky ze skupiny GLP-1, mezi které patří například Ozempic od Novo Nordisku nebo Mounjaro od Eli Lilly, mohou být spojeny s lepšími výsledky u některých pacientů s rakovinou.
Podle čtyř nových studií měli lidé užívající GLP-1 léky nižší riziko progrese nádoru, nižší celkové riziko úmrtí a v některých případech také nižší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu. Výsledky jsou zatím pouze observační, tedy neprokazují přímou příčinnou souvislost. Přesto jde o signál, který může otevřít další důležitou oblast výzkumu.
Nižší riziko zhoršení nemoci
Jedna ze studií sledovala více než 10 tisíc pacientů s časným stadiem rakoviny, kteří začali po diagnóze užívat GLP-1 léky. Výzkumníci jejich vývoj porovnávali s pacienty, kteří užívali jiný typ léku na diabetes. Výsledek ukázal, že pacienti na GLP-1 léčbě měli nižší pravděpodobnost, že se jejich nemoc rozšíří do pokročilejšího stadia.
U pacientů s rakovinou plic byla progrese do pokročilého onemocnění zhruba 10 % u uživatelů GLP-1 léků, zatímco ve srovnávací skupině dosahovala 22 %. Podobný trend se objevil také u rakoviny prsu, kde byla progrese 10 % oproti 20 %. Statisticky významné snížení rizika bylo pozorováno také u kolorektální rakoviny a rakoviny jater.
Zajímavý vývoj u rakoviny prsu
Další studie se zaměřily konkrétně na rakovinu prsu. Jedna analýza více než 137 tisíc pacientek s rakovinou prsu ukázala, že více než 95 % uživatelek GLP-1 léků bylo po pěti letech stále naživu, zatímco u žen, které tyto léky neužívaly, to bylo 89,5 %.
Jiná studie sledovala téměř 95 tisíc žen, které podstoupily vyšetření prsu. Ukázalo se, že ženy, které užívaly GLP-1 léky, měly přibližně o 25 % nižší pravděpodobnost diagnózy rakoviny prsu. Výsledek zůstal patrný i po zohlednění faktorů, jako jsou věk, hmotnost nebo další rizikové parametry.
Proč by léky mohly pomáhat?
Vědci zatím přesně nevědí, proč by GLP-1 léky mohly mít příznivý vliv na vývoj rakoviny. Existují dvě hlavní hypotézy.
První možností je nepřímý efekt přes hubnutí a zlepšení metabolického zdraví. Obezita, vysoká hladina inzulinu, chronický zánět a poruchy metabolismu jsou spojované s vyšším rizikem některých typů rakoviny. Pokud léky pomáhají snižovat hmotnost a zlepšovat metabolické parametry, mohou tím nepřímo snižovat i riziko nádorového onemocnění nebo jeho zhoršení.
Druhá možnost je přímější. Receptory pro GLP-1, tedy hormon, jehož účinek tyto léky napodobují, se podle vědců mohou nacházet také na povrchu některých nádorových buněk. To otevírá otázku, zda léky nemohou určitým způsobem ovlivňovat samotnou biologii nádoru.
Výsledky je potřeba brát opatrně
Zatím je důležité zdůraznit, že nejde o definitivní důkaz. Studie byly observační, tedy vycházely ze zdravotnických databází, pojišťovacích záznamů a zpětného sledování pacientů. Takový typ výzkumu umí ukázat souvislost, ale sám o sobě nedokáže prokázat, že právě GLP-1 léky byly příčinou lepších výsledků.
Pacienti, kteří GLP-1 léky užívají, mohou mít například lepší přístup ke zdravotní péči, pravidelnější kontroly nebo jiné zdravotní návyky. To samo o sobě může přispívat k lepším výsledkům. Pro potvrzení účinku by byly potřeba klinické studie, které by pacienty rozdělovaly do skupin náhodně a lépe kontrolovaly rozdíly mezi nimi.
