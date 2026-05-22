Zbrojní gigant rozšiřuje raketovou výrobu 🚀

- Lockheed Martin zahájil výstavbu nového závodu o velikosti 87 000 čtverečních stop v Troy v Alabamě.
- Projekt má téměř zdvojnásobit kapacitu lokality a podpořit výrobu systémů THAAD a Next Generation Interceptor.
- Firma plánuje investice ve výši 8 až 9 miliard USD do roku 2030.
- Lockheed chce výrazně navýšit výrobu klíčových raketových systémů, včetně THAAD, Patriot PAC-3 a Precision Strike Missile.
Společnost Lockheed Martin zahájila výstavbu nového výrobního centra munice v areálu v Troy v americké Alabamě. Nový závod o rozloze 87 000 čtverečních stop má být důležitou součástí širší snahy Spojených států posílit výrobu raket, rozšířit obranné kapacity a upevnit domácí průmyslovou základnu.
Nové zařízení, označované jako Building 47, bude zahrnovat výrobní linky pro interceptory systému THAAD a rakety Next Generation Interceptor. Podle společnosti má projekt téměř zdvojnásobit současnou výrobní kapacitu lokality. Pro Lockheed jde o strategický krok v době, kdy poptávka po moderních protivzdušných a protiraketových systémech zůstává vysoká.
Význam investice zdůraznil také šéf společnosti Jim Taiclet, podle kterého jde o důležitý krok pro americkou obrannou průmyslovou základnu. Nový závod je součástí širšího investičního plánu v objemu 8 až 9 miliard USD do roku 2030. Přibližně 1,25 miliardy USD už společnost vynaložila ještě před finálním uzavřením kontraktů.
Expanze navazuje na sedmiletou rámcovou dohodu, kterou Lockheed získal začátkem roku. Ta má umožnit čtyřnásobné zvýšení výroby interceptorů THAAD ze současných 96 na 400 kusů ročně. Firma se zároveň dohodla na více než trojnásobném zvýšení roční produkce interceptorů Patriot PAC-3 na 2 000 kusů. Kromě toho Lockheed oznámil také třetí rámcovou dohodu, která má umožnit čtyřnásobné zvýšení výroby střel Precision Strike Missile.
Zástupci Pentagonu zdůrazňují, že klíčovou roli v takto rozsáhlých investicích hrají víceleté nákupní dohody. Ty firmám poskytují větší jistotu budoucí poptávky, a tím jim umožňují rychleji investovat do nových výrobních linek, technologií a pracovní síly. Pro obranný průmysl je právě předvídatelnost zakázek zásadní, protože výstavba kapacit a certifikace výroby vyžadují dlouhý časový horizont.
Nový závod má v příštích třech letech vytvořit významný počet pracovních míst. Lockheed už dnes v Alabamě zaměstnává téměř 4 000 lidí a v rámci širší expanze plánuje po celých Spojených státech přijmout přibližně 4 500 pracovníků do výroby. To ukazuje, že navýšení kapacit není pouze otázkou nových budov, ale také rozsáhlého náboru kvalifikované pracovní síly.
Areál v Troy se podílí na finální montáži několika důležitých raketových systémů, včetně Javelin, THAAD, Hellfire a JASSM. Lockheed zároveň rozšiřuje kapacity i v dalších státech. V lednu zahájil výstavbu samostatného centra pro urychlení výroby munice v Camdenu v Arkansasu a plánuje modernizaci více než 20 zařízení v Arkansasu, Alabamě, Floridě, Massachusetts a Texasu.
Pro investory je zpráva pozitivním signálem, že obranné zakázky zůstávají jedním z hlavních růstových motorů Lockheed Martin. Zvýšení výroby klíčových raketových systémů může v příštích letech podpořit tržby i marže, zejména pokud bude pokračovat tlak na doplňování zásob a modernizaci obranných kapacit. Zároveň ale platí, že realizace takto rozsáhlých projektů bude záviset na tempu vládních kontraktů, dostupnosti pracovní síly a schopnosti dodavatelského řetězce držet krok s rostoucí poptávkou.
