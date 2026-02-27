Monte Paschi plánuje vyplatit 16 miliard eur 💶

-
Monte Paschi plánuje vyplatit 16 mld. eur do roku 2030.
Rozdělit chce 100 % čistého zisku.
Akvizice Mediobanca za 17 mld. eur vytvořila třetí největší banku v Itálii.
Integrace má přinést synergii a lepší kapitálovou efektivitu.
Italská banka Banca Monte dei Paschi di Siena SpA plánuje do roku 2030 vyplatit investorům přibližně 16 miliard eur, a to v rámci nové strategie po převzetí Mediobanca SpA. Banka hodlá během příštích pěti let rozdělit 100 % čistého zisku. V závěrečném roce plánu očekává tržby kolem 9,5 mld. eur a upravený zisk přibližně 3,7 mld. eur.
Třetí největší banka v Itálii
Akvizice Mediobanca v hodnotě 17 miliard eur vytvořila třetí největší banku v Itálii podle objemu aktiv. Jde o výrazný obrat pro instituci, která byla před necelou dekádou zestátněna kvůli hluboké krizi. Generální ředitel Luigi Lovaglio chce prostřednictvím integrace využít kombinace silné obchodní sítě Monte Paschi a poradenské expertízy Mediobanca.
Plán integrace a restrukturalizace
Mediobanca bude stažena z burzy pro zjednodušení integrace.
Spotřebitelské úvěry budou začleněny do hlavních operací Monte Paschi.
Korporátní a investiční bankovnictví vznikne jako nová dceřiná společnost pod značkou Mediobanca.
Součástí této jednotky bude i 13% podíl v Assicurazioni Generali SpA, největší italské pojišťovně s tržní hodnotou kolem 56 mld. eur.
Integrace by měla být dokončena do konce letošního roku. Banka zároveň očekává posílení kapitálové tvorby díky rychlejšímu využití odložených daňových aktiv v objemu až 2,9 mld. eur.
Graf BMPS.IT (D1)
Akcie Banca Monte dei Paschi di Siena SpA se obchodují kolem 8,54 EUR a aktuálně testují důležitou technickou úroveň. Cena se nachází těsně pod klouzavým průměrem EMA 50 (8,63 EUR), zatímco SMA 100 (8,30 EUR) zůstává níže a zatím poskytuje střednědobou podporu. Po předchozím růstu do oblasti nad 9,40 EUR došlo k postupné korekci a trh se nyní vrací do konsolidačního pásma mezi 8,50–9,00 EUR. Právě úroveň 8,50 EUR představuje krátkodobý support, jehož udržení bude klíčové pro zachování pozitivní struktury. RSI se pohybuje lehce pod neutrální hranicí 50, což signalizuje vyrovnaný poměr sil bez výrazné převahy kupců.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.