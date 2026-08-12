Morgan Stanley přichází s „vesmírným“ výhledem pro SpaceX 📈 Norges Bank odhaluje svou pozici

Akcie SpaceX před otevřením amerického trhu rostou o necelé 1 % poté, co Norges Bank zveřejnila pozici ve společnosti o velikosti 7,3 milionu akcií. Vlajkový byznys Elona Muska je stále obtížnější analyzovat pouze optikou raket a Starlinku. Od vstupu společnosti na burzu se stále větší část debaty o valuaci přesouvá k AI, potenciálním orbitálním datovým centrům a akvizici Cursoru. Morgan Stanley ponechává doporučení Overweight a základní cílovou cenu 300 USD, zatímco v býčím scénáři vidí prostor pro růst akcií až na 600 USD. Při této ceně by hodnota SpaceX dosahovala přibližně 8 bilionů USD a společnost by se potenciálně stala největší veřejně obchodovanou firmou na světě. Cesta k takové valuaci však do značné míry závisí na byznysech, které zatím nedosáhly rozsahu předpokládaného v nejoptimističtějších prognózách.
600 USD je scénář transformace, nikoli běžného růstu
Býčí scénář Morgan Stanley předpokládá mnohem více než jen vyšší počet startů raket nebo pokračující růst počtu zákazníků Starlinku. SpaceX by se podle něj měla postupně transformovat z vesmírné a telekomunikační společnosti na globálního provozovatele infrastruktury, který propojí orbitální dopravu, satelitní konektivitu a výpočetní kapacitu pro AI.
Nejdůležitější částí této rovnice zůstává Starship. Morgan Stanley předpokládá, že plně znovupoužitelný systém bude nakonec létat dostatečně často a levně, aby výrazně snížil náklady na umisťování výpočetní infrastruktury na oběžnou dráhu. V býčím scénáři by náklady na budování orbitální výpočetní kapacity mohly klesnout přibližně na polovinu současné úrovně.
Z pohledu valuace je tento rozdíl zásadní. Úspěšný Starship vytváří hodnotu sám o sobě, výrazně větší potenciál ale vzniká v případě, že levnější přístup na oběžnou dráhu umožní vznik zcela nových trhů. Morgan Stanley tak nepředpokládá pouze úspěch konkrétního produktu, ale také vznik ekonomického ekosystému, který dnes prakticky neexistuje.
Starlink by v budoucnu nemusel propojovat jen lidi
Druhým pilířem scénáře s cenou 600 USD je výrazné rozšíření potenciálního trhu Starlinku. Z dlouhodobého hlediska by síť mohla poskytovat konektivitu nejen domácnostem, firmám a mobilním zařízením, ale také autonomním strojům využívajícím AI. Scénář Morgan Stanley předpokládá, že do roku 2040 by mohly být přes Starlink připojeny stovky milionů, potenciálně až miliardy robotů, s průměrnými měsíčními tržbami na uživatele kolem 35 USD.
Pokud by takový trh skutečně vznikl, ekonomika Starlinku by mohla vypadat zásadně jinak než dnes. Satelitní síť by už nebyla pouze alternativním způsobem přístupu k internetu, ale mohla by se stát globální komunikační vrstvou pro autonomní zařízení.
Zároveň jde o jeden z nejvzdálenějších předpokladů zahrnutých do valuace. Investoři, kteří této příležitosti přisuzují hodnotu již dnes, musí počítat nejen s technologickými riziky SpaceX, ale také s nejistotou ohledně rychlosti globální automatizace a budoucí konkurence v oblasti komunikace mezi stroji.
Cursor se stává důležitou součástí valuace SpaceX
Akvizice společnosti Cursor za přibližně 60 miliard USD výrazně zvyšuje expozici SpaceX vůči AI. Transakce financovaná výhradně akciemi by měla být dokončena do konce srpna. Cursor vyvíjí AI platformu, která programátorům pomáhá psát, upravovat, ladit a analyzovat kód. Službu údajně využívá více než 50 000 společností a přes 64 % firem z žebříčku Fortune 500.
Strategická hodnota transakce proto přesahuje samotný produkt. SpaceX získává zavedený distribuční kanál k firemním zákazníkům, rozsáhlou uživatelskou základnu a přístup k datům vznikajícím při interakci vývojářů s AI modely. Obě společnosti spolupracují již od dubna, mimo jiné na trénování Grok 4.5 pomocí dat Cursoru a integraci modelu do platformy. Akvizice by tak mohla zkrátit cestu mezi vývojem AI modelů a jejich komerčním využitím.
Morgan Stanley očekává od Cursoru mimořádně rychlý růst
Prognózy pro získaný byznys jsou velmi ambiciózní. Morgan Stanley odhaduje, že Cursor by mohl v roce 2026 vygenerovat tržby kolem 2,5 miliardy USD a v roce 2027 přibližně 13 miliard USD. To by odpovídalo zhruba 10 %, respektive 19 % očekávaných tržeb AI segmentu SpaceX. Roční opakované tržby (ARR) by měly do konce letošního roku dosáhnout přibližně 8 miliard USD a do roku 2030 kolem 33 miliard USD.
Za těchto předpokladů začíná akviziční cena 60 miliard USD vypadat výrazně jinak. Pokud by se Cursor skutečně přiblížil k ARR ve výši 33 miliard USD, současná hodnota transakce by představovala méně než dvojnásobek této budoucí základny opakovaných tržeb.
Hlavní riziko se nachází na nákladové straně. Rychlý růst tržeb z AI může vyžadovat stejně agresivní výdaje na datová centra, energie a výpočetní akcelerátory. Pro dlouhodobou valuaci SpaceX proto může být schopnost Cursoru proměnit růst v udržitelné cash flow stejně důležitá jako samotné tempo růstu tržeb. Morgan Stanley aktuálně odhaduje, že AI byznys představuje přibližně 12 USD na akcii SpaceX, což znamená diskont oproti některým konkurenčním neocloud společnostem.
Morgan Stanley již dříve uvedla, že cena akcií kolem 100 USD by v podstatě znamenala, že trh AI aktivitám SpaceX nepřisuzuje žádnou hodnotu. To pomáhá vysvětlit, proč jsou jednotlivé valuační scénáře společnosti tak mimořádně rozdílné.
Rakety a Starlink jsou již fungující byznysy podpořené reálnou infrastrukturou, zákazníky a vysokými bariérami vstupu. AI, orbitální datová centra a budoucí konektivita autonomních strojů představují dodatečný dlouhodobý potenciál. Velká část možného růstu hodnoty proto nezávisí pouze na rozšiřování současných aktivit, ale na schopnosti SpaceX vytvořit několik zcela nových zdrojů tržeb.
Wall Street zůstává optimistická, rozpětí valuací je ale obrovské
Mezi 32 analytiky, kteří SpaceX sledují, dosahuje průměrná cílová cena přibližně 227 USD. Ještě zajímavější než samotný konsenzus je však rozpětí odhadů. Raymond James vidí 800 USD, Morgan Stanley 300 USD, J.P. Morgan 240 USD, Deutsche Bank 235 USD, Goldman Sachs 220 USD, Wells Fargo 215 USD, UBS 210 USD a Citi 200 USD. Arete nedávno zvýšila cílovou cenu ze 401 na 450 USD a ponechala doporučení Buy.
Na opačném konci stojí Piper Sandler s cílem 140 USD a doporučením Hold, CFRA se 115 USD a doporučením Sell a Phillip Securities s oceněním 75 USD. Rozpětí 75 až 800 USD je mimořádně široké i na poměry rychle rostoucí technologické společnosti. Naznačuje, že největší neshoda mezi analytiky nemusí spočívat v ocenění současných aktivit SpaceX, ale v tom, jakou hodnotu dnes přisoudit byznysům, které mohou vzniknout během příští dekády či později.
Morningstar volí výrazně konzervativnější přístup. Hodnotu základního byznysu Starlinku a raketových startů odhaduje přibližně na 40 USD za akcii. Další hodnota pochází ze spekulativnějších projektů, zatímco scénář „Moonshot“ dosahuje přibližně 154 USD za akcii a Morningstar mu přisuzuje pouze 7% pravděpodobnost.
Stejně výmluvný je medvědí scénář Morgan Stanley na úrovni 75 USD. V rámci jediného analytického modelu se tak potenciální hodnota SpaceX mezi medvědím a nejoptimističtějším scénářem liší více než osminásobně. Takto výrazné rozdíly jsou typické pro společnosti, u nichž velká část dlouhodobé hodnoty závisí na technologiích a trzích, které zatím nebyly plně komercializovány.
SpaceX se stále více mění v portfolio propojených byznysů
SpaceX lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí. První je raketový byznys, který je technologicky nejvyspělejší a těží z provozní výhody, kterou konkurence jen obtížně napodobuje. Druhou je Starlink, globálně škálovatelná telekomunikační infrastruktura. Třetí je Starship, který představuje nejen samostatný produkt, ale také potenciální nástroj ke snižování nákladů ostatních aktivit SpaceX. Čtvrtou oblastí je AI, zahrnující Cursor, výpočetní infrastrukturu a potenciálně také orbitální výpočetní kapacitu.
Nejzajímavější část býčího scénáře spočívá právě v propojení těchto oblastí. Pokud Starship sníží náklady na umisťování infrastruktury na oběžnou dráhu, Starlink zajistí globální konektivitu a Cursor přinese zákazníky a distribuci pro AI, mohly by mít jednotlivé části dohromady vyšší hodnotu než samostatně. SpaceX by se v takovém scénáři nestala pouze konglomerátem nesouvisejících technologií, ale vertikálně integrovanou infrastrukturní platformou.
Právě proto by cílová cena 600 USD neměla být chápána jako běžný odhad založený na současných fundamentech. Jde o scénář, ve kterém se několik mimořádně ambiciózních projektů podaří komerčně realizovat přibližně ve stejném období. Starship musí zásadně snížit náklady na starty, Starlink musí expandovat za hranice běžného internetového připojení, Cursor musí udržet mimořádný růst a AI aktivity musí dosáhnout dostatečného rozsahu, aby ospravedlnily desítky či potenciálně stovky miliard dolarů dodatečné hodnoty.
Pro akcionáře proto nebudou nejdůležitějším signálem samotná zvýšení cílových cen na Wall Street. Důležitější budou důkazy potvrzující nebo zpochybňující předpoklady, na kterých jsou tyto cíle založeny: tempo vývoje Starshipu, ekonomika Starlinku, růst a marže Cursoru a objem kapitálu potřebného k vybudování AI infrastruktury SpaceX.
SpaceX je tak neobvyklým případem společnosti, u které trh oceňuje jak existující konkurenční výhody, tak výrazný dlouhodobý růstový potenciál. Čím více se tento potenciál začne promítat do tržeb a cash flow, tím snazší bude vyšší valuace fundamentálně obhájit. Pokud však nejambicióznější projekty společnosti narazí na zpoždění nebo horší ekonomiku, než se očekává, stejný mechanismus bude fungovat opačně. Budoucí byznysy totiž tvoří velkou část rozdílu mezi konzervativními valuacemi a býčím scénářem na úrovni 600 USD.
Graf SpaceX (interval H1)
Zdroj: xStation5
SpaceX – fundamenty odrážejí rozsah investic před jejich monetizací
SpaceX zůstává ve fázi mimořádně intenzivní expanze, což znamená, že současné fundamenty vypovídají více o rozsahu investic než o konečném ziskovém potenciálu společnosti. Tržby za posledních osm čtvrtletí rostly průměrným ročním tempem (CAGR) přibližně 15,4 %, avšak EBIT marže -41,4 % a ROE -41,1 % ukazují, že růst je zatím vykoupen krátkodobou ztrátovostí. Důležitá je zejména rozvaha. Krátkodobé závazky dosahují přibližně 24,4 miliardy USD, zatímco čistý dluh činí zhruba 6,6 miliardy USD, což zdůrazňuje kapitálovou náročnost současné fáze rozvoje společnosti. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu ve výši 0,7x zatím nenaznačuje extrémní finanční páku, přetrvávající provozní ztráty však zvyšují význam schopnosti společnosti financovat budoucí investice. Klíčovou fundamentální otázkou proto bude, zda SpaceX dokáže rostoucí rozsah Starlinku, raketových služeb a novějších projektů proměnit v dlouhodobý růst marží a silnější cash flow. Současný finanční profil také pomáhá vysvětlit mimořádně široké rozpětí valuací analytiků. Trh SpaceX neoceňuje primárně podle dnešních zisků, ale podle toho, jak velká část současných investic se nakonec dokáže proměnit ve škálovatelné tržby s vysokými maržemi.
Zdroj: xStation5
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