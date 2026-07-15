Morgan Stanley trhá rekordy: Výsledky překonaly očekávání a Wall Street slaví 💰

Morgan Stanley dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2026 mimořádně silných výsledků a výrazně překonala očekávání analytiků jak v oblasti tržeb, tak čistého zisku. Banka vykázala rekordní tržby ve výši 21,35 miliardy dolarů, zatímco čistý zisk vzrostl na 5,58 miliardy dolarů. Šlo tak o jeden z nejsilnějších výsledků za poslední roky. Zlepšení bylo patrné prakticky ve všech klíčových segmentech, včetně investičního bankovnictví, obchodování, správy majetku a správy aktiv.
Samotná čísla však nejsou jediným působivým aspektem výsledkové zprávy. Morgan Stanley znovu ukázala, že má jeden z nejdiverzifikovanějších obchodních modelů mezi největšími světovými investičními bankami. Vedle velmi úspěšných aktivit na kapitálových trzích banka těží také z rozsáhlé divize správy majetku, která vytváří stabilní a opakující se příjmy z poplatků. Díky tomu jsou tržby Morgan Stanley méně závislé na krátkodobých tržních podmínkách než u mnoha jejích konkurentů.
Reakce trhu byla jednoznačně pozitivní. Po zveřejnění výsledků akcie Morgan Stanley v předobchodní fázi posílily o více než 2 %. Investoři ocenili nejen rozsah překonání očekávání, ale především kvalitu výsledků a skutečnost, že zlepšení bylo patrné téměř ve všech hlavních oblastech podnikání.
Klíčové finanční ukazatele
- Čisté tržby: 21,35 miliardy USD (+27 % meziročně)
- Čistý zisk: 5,58 miliardy USD (+66 % meziročně)
- Zisk na akcii (EPS): 3,46 USD
- Návratnost vlastního kapitálu (ROE): 20,7 %
- Návratnost hmotného kmenového kapitálu (ROTCE): 26,6 %
- Poměr nákladů k výnosům: 65 % oproti 71 % před rokem
- Rezervy na úvěrové ztráty: 98 milionů USD
- Účetní hodnota na akcii: 67,80 USD
Finanční výkonnost a ziskovost
Nejpůsobivějším aspektem výsledků Morgan Stanley je tempo růstu ziskovosti. Tržby meziročně vzrostly o 27 %, zatímco čistý zisk vyskočil o 66 %. To ukazuje, že banka dokázala efektivně využít příznivé tržní prostředí. Růst tržeb se promítl do ještě rychlejšího růstu zisku, což potvrzuje vysokou provozní efektivitu i disciplinované řízení nákladů.
Silnou finanční pozici banky dále potvrzuje návratnost vlastního kapitálu ve výši 20,7 %. Takových úrovní dosahují nejziskovější finanční instituce na světě a ukazují, že Morgan Stanley využívá kapitál akcionářů mimořádně efektivně.
Dalším důležitým faktorem bylo zlepšení poměru nákladů k výnosům, který klesl ze 71 % na 65 %. To znamená, že tržby rostly výrazně rychleji než provozní náklady, což vedlo k jasnému zlepšení celkové ziskovosti celé skupiny.
Segment Institutional Securities znovu táhne růst
Největší příspěvek k výsledkům Morgan Stanley přineslo institucionální podnikání, které vytvořilo tržby ve výši 11,04 miliardy USD oproti 7,64 miliardy USD před rokem. Tento segment těžil nejvíce ze zlepšujících se podmínek na globálních kapitálových trzích.
Klíčové výsledky segmentu
- Investiční bankovnictví: 2,44 miliardy USD
- Obchodování s akciemi: 6,30 miliardy USD
- Dluhopisy, měny a komodity (FICC): 2,46 miliardy USD
Velmi silné výsledky investičního bankovnictví poukazují na pokračující oživení aktivity v oblasti fúzí a akvizic i emisí cenných papírů. Současně vysoká aktivita institucionálních klientů podpořila tržby z obchodování, zejména v segmentu akcií.
Kombinace rostoucího objemu transakcí a příznivých podmínek na finančních trzích umožnila Morgan Stanley dosáhnout v tomto segmentu jednoho z nejsilnějších výsledků za mnoho čtvrtletí.
Správa majetku zůstává klíčovou konkurenční výhodou Morgan Stanley
Zatímco segment Institutional Securities táhne růst zisku, divize správy majetku představuje základ stability Morgan Stanley. Ve druhém čtvrtletí segment vytvořil tržby ve výši 8,86 miliardy USD, čímž potvrdil svou pozici jednoho z nejdůležitějších pilířů podnikání banky.
Klíčové údaje
- Klientská aktiva ve správě založené na poplatcích: 3,02 bilionu USD
- Čistý příliv do aktiv spravovaných na základě poplatků: 39,1 miliardy USD
- Čistá nová aktiva: 148,1 miliardy USD
- Úvěry klientům: 195,7 miliardy USD
Právě tento segment odlišuje Morgan Stanley od mnoha jejích konkurentů. Obrovský objem klientských aktiv vytváří stabilní příjmy z poplatků, které jsou výrazně méně citlivé na krátkodobé výkyvy trhu než obchodování nebo investiční bankovnictví.
Velmi silný příliv nových aktiv zároveň ukazuje, že banka nadále úspěšně získává nové klienty a zvyšuje hodnotu majetku svěřeného do její správy. Pro investory jde o pozitivní signál, protože vytváří prostor pro další růst tržeb v následujících čtvrtletích.
Správa aktiv si udržuje stabilní růst
Třetím hlavním pilířem podnikání Morgan Stanley zůstává divize správy aktiv, která vytvořila tržby ve výši 1,65 miliardy USD. Aktiva pod správou vzrostla na 2,00 bilionu USD, zatímco dlouhodobý čistý příliv dosáhl 7,5 miliardy USD.
Přestože tento segment tvoří nejmenší podíl na tržbách celé skupiny, jeho význam nadále roste. Rostoucí objem aktiv pod správou zvyšuje podíl stabilních příjmů z poplatků a dále zlepšuje celkovou kvalitu obchodního modelu Morgan Stanley.
Náklady, rizika a kapitálová pozice
Provozní náklady rostly společně s rozšiřováním podnikání, tempo jejich růstu však zůstalo výrazně nižší než tempo růstu tržeb. Morgan Stanley tak zlepšila provozní efektivitu a zvýšila ziskovost.
Kvalita úvěrového portfolia rovněž zůstává silná. Rezervy na úvěrové ztráty dosáhly pouze 98 milionů USD, což je polovina úrovně zaznamenané před rokem. Takto nízká úroveň rezerv naznačuje, že dlužníci zůstávají ve stabilní finanční situaci a banka nezaznamenává žádné výraznější zhoršení kvality aktiv.
Proč trh reagoval tak pozitivně?
Po zveřejnění výsledků akcie Morgan Stanley v předobchodní fázi posílily. Investoři reagovali pozitivně nejen na rozsah překonání očekávání, ale především na celkovou kvalitu a strukturu výsledků.
Banka zaznamenala silný růst investičního bankovnictví, rekordní výsledky v obchodování s akciemi, pokračující expanzi správy majetku, vysokou návratnost kapitálu a lepší nákladovou efektivitu. Stejně důležité je, že velmi nízké rezervy na úvěrové ztráty potvrdily sílu úvěrového portfolia a absenci výraznějších známek finančního napětí mezi klienty.
Ve srovnání s ostatními velkými bankami z Wall Street Morgan Stanley vyniká tím, že její růst zisku není závislý na jediném zdroji příjmů. Silná aktivita na kapitálových trzích podporuje obchodování a investiční bankovnictví, zatímco rozsáhlá divize správy majetku vytváří stabilní a opakující se příjmy.
Právě tato diverzifikace je důvodem, proč investoři stále častěji vnímají Morgan Stanley jako jednu z bank, které mají nejlepší pozici pro využití současného oživení na finančních trzích.
Výhled
Morgan Stanley vstupuje do druhé poloviny roku 2026 z mimořádně silné pozice. Pokud aktivita v oblasti fúzí a akvizic zůstane vysoká a investoři budou nadále aktivně působit na kapitálových trzích, banka má potenciál udržet silnou výkonnost i v následujících čtvrtletích.
Rozsah divize správy majetku zároveň snižuje závislost na hospodářském cyklu a zvyšuje stabilitu tržeb. Morgan Stanley tak patří mezi nejdiverzifikovanější investiční banky na světě a může těžit jak ze zlepšujících se podmínek na Wall Street, tak z dlouhodobého růstu klientských aktiv.
Co budeme sledovat v příštím čtvrtletí?
Investoři se zaměří na několik klíčových faktorů, které rozhodnou o tom, zda si Morgan Stanley dokáže udržet silné tempo růstu:
- Zda bude pokračovat oživení investičního bankovnictví, zejména v oblasti fúzí a akvizic a emisí cenných papírů.
- Zda si divize správy majetku udrží silný příliv aktiv a bude pokračovat v růstu aktiv spravovaných na základě poplatků.
- Zda zůstane aktivita institucionálních klientů vysoká a bude nadále podporovat tržby z obchodování.
- Zda banka dokáže udržet vysokou návratnost kapitálu a současně pokračovat v kontrole provozních nákladů.
- Jak vedení hodnotí výhled kapitálových trhů pro druhou polovinu roku a zda si zachová pozitivní pohled na podnikatelské prostředí.
Klíčové závěry
Druhé čtvrtletí roku 2026 potvrdilo, že Morgan Stanley působí ve velmi příznivé fázi současného tržního cyklu. Banka současně těží z oživení investičního bankovnictví, silné obchodní aktivity a pokračující expanze divize správy majetku, která poskytuje stabilní a opakující se zdroj příjmů.
Ve srovnání s ostatními velkými finančními institucemi Morgan Stanley vyniká především strukturou svého obchodního modelu. Goldman Sachs zůstává přímějším příjemcem zlepšující se aktivity na kapitálových trzích, zatímco Morgan Stanley kombinuje silnou expozici vůči Wall Street s jedním z největších podniků v oblasti správy majetku na světě. Díky tomu jsou její výsledky nejen velmi silné, ale také vyváženější a méně citlivé na změny tržních podmínek.
Kombinace vysoké ziskovosti, rostoucích klientských aktiv, silné nákladové disciplíny a široké diverzifikace příjmů řadí Morgan Stanley mezi banky s nejlepší pozicí na Wall Street.
Pokud zůstane současné tržní prostředí příznivé i ve druhé polovině roku, banka má solidní základy pro další růst zisku a udržení vysoké návratnosti.
Zdroj: xStation5
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