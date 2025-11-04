Nadbytek ropy a silný dolar tlačí ceny dolů

-
Ceny ropy klesly o více než 1 % kvůli obavám z nadbytku nabídky a slabým datům z průmyslu.
OPEC+ plánuje pozastavit navyšování těžby v 1Q 2026, což může signalizovat opatrnost vůči převisu nabídky.
Silný dolar dále tlačí ceny komodit dolů.
Investoři čekají na čerstvá data o zásobách ropy v USA, která mohou trh dále ovlivnit.
Ceny ropy dnes klesly o více než 1 %, když trhy reagovaly na kombinaci faktorů: obavy z nadbytku nabídky, slabé průmyslové údaje z Asie a USA a posilující americký dolar.
Futures na ropu Brent se propadly o 82 centů (−1,3 %) na 64,07 USD za barel, zatímco americká WTI ztratila 84 centů (−1,4 %) a obchodovala se za 60,21 USD. Tento pokles přichází krátce po rozhodnutí skupiny OPEC+ přidat v prosinci malé množství ropy na trh, ale pozastavit další navyšování produkce v prvním čtvrtletí příštího roku.
Podle analytika Johna Evanse z PVM Oil Associates trh znepokojuje slabá aktivita v průmyslu, zejména z Asie a USA, a také obnovené napětí ohledně obchodních tarifů. Dále dodává: „Posilující dolar je dalším tlakem na ceny ropy a očekáváme, že trh bude v krátkodobém horizontu dále oslabovat.“
Energetický analytik Suvro Sarkar z DBS Bank upozornil, že rozhodnutí OPEC+ může být vnímáno jako první náznak uznání rizika nadměrné nabídky, přestože organizace byla dosud velmi optimistická ohledně poptávky.
Na druhé straně sankce proti ruským ropným gigantům Rosněfť a Lukoil by podle nezávislé analytičky Tiny Teng mohly i přes aktuální poklesy přispět k určité podpoře cen ropy.
Síla amerického dolaru, který se pohybuje poblíž tří měsíčního maxima, rovněž přispívá ke ztrátám. Silnější dolar zdražuje komodity denominované v USD pro držitele jiných měn, čímž snižuje jejich atraktivitu.
V Asii zklamaly nové údaje z Japonska, kde průmyslová aktivita klesla nejrychlejším tempem za posledních 19 měsíců, především kvůli propadu poptávky v automobilovém a polovodičovém sektoru.
Investoři nyní upírají pozornost k nadcházejícím údajům o zásobách ropy v USA, které zveřejní Americký ropný institut (API). Předběžné odhady očekávají růst amerických zásob, což by mohlo být dalším negativním impulzem pro trh.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americké ropy WTI se aktuálně pohybuje kolem úrovně 60,03 USD, tedy těsně nad klíčovou Fibonacciho hladinou 38,2 % (59,99 USD). Tato úroveň funguje jako krátkodobá podpora, podpořená i SMA 100 (59,48 USD). Krátkodobý klouzavý průměr EMA 50 (60,43 USD) byl právě proražen směrem dolů, což může být prvním varovným signálem pro zesilující prodejní tlak. CCI se propadl hluboko do záporných hodnot (−108,5), což potvrzuje slábnoucí momentum a zvýšenou pravděpodobnost korekce. Momentum je stále lehce pozitivní, ale bez výrazné akcelerace. Objemy v posledních svíčkách zůstávají podprůměrné, což naznačuje určitou nejistotu mezi obchodníky a absenci silného směrového impulzu.
Z pohledu Fibonacciho retracementu zůstává zásadní úroveň 61,22 USD (50 % retracement) jako střednědobá rezistence. V případě pokračujícího poklesu by další důležitá podpora mohla ležet na 58,46 USD (23,6 %), jejíž prolomení by otevřelo prostor pro návrat až k říjnovým minimům u 56 USD.
Zdroj: xStation5
