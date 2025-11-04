DE40: Evropské indexy ve stínu averze k riziku

- Široký pokles trhu v důsledku změny sentimentu
Evropské indexy zahajují s výraznými poklesy a negativním sentimentem v důsledku odklonu od rizikových aktiv. Možným spouštěčem dočasného vybírání zisků a korekce mohly být negativně přijaté výsledky společnosti Palantir. V Evropě dnes chybí výsledkové zprávy či makrodata, která by ospravedlnila tak hlubokou a plošnou korekci.
Lídrem poklesů je kolem poledne DAX, jehož futures klesají až o 1,3 %. Slabě si vede i CAC40. Podobné poklesy zaznamenávají i španělské a italské indexy, kde kontrakty SPA35 a ITA40 ztrácejí téměř 1 %.
Lépe si vedou FTSE 1000 a WIG20, jejichž poklesy se pohybují okolo 0,8 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Výprodej na evropském trhu byl náhlý, relativně hluboký a plošný napříč celým indexem, avšak objemy zůstaly mírně pod průměrem. Největší poklesy zasáhly telekomunikace, maloobchodní sektor a odvětví materiálů a těžby.
Makroekonomická data:
V Evropě dnes nejsou zveřejněny žádné významné makroekonomické údaje, ale všechny trhy budou vyčkávat na dnešní data JOLTS z USA, která poskytnou cenné informace o stavu amerického trhu práce.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na indexu klesla pod úroveň FIBO 50 a klouzavý průměr EMA25, čímž se posunula do dolní poloviny šestiměsíční konsolidace. Poklesy se zastavily na úrovni FIBO 61,8, kde je rezistentní zóna navíc podpořena klouzavým průměrem EMA100. Pro kupce je klíčové udržet cenu nad hladinou 23 800 a následně usilovat o pohyb směrem k 24 100.
Pokud se nepodaří obhájit úroveň FIBO 61,8, další podpora se nachází u 23 600 a FIBO 78,6.
Firemní zprávy:
Philips (PHIA.NL) – Nizozemská společnost se zaměřením na zdravotnické vybavení zveřejnila pozitivní výsledky. Ukazatele EBITDA byly jasně nad očekáváním trhu. Zajímavé jsou také významné objednávky z USA a Kanady. Cena akcie roste o 2,5 %.
Rio Tinto (RIO.UK) – Těžařská společnost klesá téměř o 3 % po podání nabídky na koupi kanadské firmy Teck Resources.
SAF-Holland (SFQ.DE) – Výrobce podvozků ztrácí přes 3 % své hodnoty po zveřejnění slabého výhledu tržeb.
Ferrari (RACE.IT) – Italský výrobce sportovních vozů zveřejnil výsledky, které zahrnovaly mimo jiné 5% růst EBITDA, což překonalo očekávání trhu. Čisté tržby vzrostly na 382 milionů EUR a zředěný zisk na akcii dosáhl 2,14 EUR. Cena akcií roste o 2,5 %.
Telefonica (TEF1.ES) – Italský poskytovatel telekomunikačních služeb ztrácí až 11 % po zveřejnění výhledu, který naznačuje drastický pokles volných peněžních toků. Analytici Morgan Stanley navíc upozorňují na významné zadlužení firmy a slabé příjmy z Německa.
Deutsche Telekom (DTE.DE) – Německý telekomunikační operátor oznámil spolupráci s firmou Nvidia. Společnosti postaví datové centrum v Německu v hodnotě přes miliardu EUR. Akcie firmy klesají o více než 1 %.
