🚨Cena ropy spadla o více než 8 %. Otevře se znovu Hormuzský průliv?📉🛢️

- Cena ropy Brent se propadla o více než 8 % po zprávách o možné dohodě mezi USA a Íránem
- Katar potvrdil, že návrh dohody je připraven, přičemž Donald Trump očekává výsledek jednání již během 48 hodin
- Připravovaná 60denní dohoda má obnovit bezpečnou lodní dopravu přes Hormuzský průliv včetně odminování plavebních tras
- Hormuzským průlivem prochází přibližně 20 % světových dodávek ropy, proto zprávy okamžitě snížily geopolitickou rizikovou přirážku
- Konečná dohoda zatím uzavřena nebyla, a další vývoj na energetických trzích tak zůstává nejistý
- Cena ropy Brent se propadla o více než 8 % po zprávách o možné dohodě mezi USA a Íránem
- Katar potvrdil, že návrh dohody je připraven, přičemž Donald Trump očekává výsledek jednání již během 48 hodin
- Připravovaná 60denní dohoda má obnovit bezpečnou lodní dopravu přes Hormuzský průliv včetně odminování plavebních tras
- Hormuzským průlivem prochází přibližně 20 % světových dodávek ropy, proto zprávy okamžitě snížily geopolitickou rizikovou přirážku
- Konečná dohoda zatím uzavřena nebyla, a další vývoj na energetických trzích tak zůstává nejistý
Cena ropy Brent se během úterního obchodování propadla o více než 8 % a poprvé po několika týdnech klesla pod hranici 79 dolarů za barel. Důvodem je rostoucí optimismus, že Spojené státy a Írán jsou blízko dohody, která by obnovila lodní dopravu přes Hormuzský průliv.
GRAF: Vývoj ceny ropy Brent (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Impulsem byla vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého jednání s Íránem probíhají velmi dobře a výsledek by mohl být znám už během příštích 48 hodin. Katar zároveň potvrdil, že návrh dohody již existuje a obě strany jednají o jeho finální podobě. Podle dostupných informací se připravuje dočasná 60denní dohoda. Lodě směřující do Perského zálivu by využívaly severní koridor podél íránského pobřeží, zatímco odplouvající plavidla by proplouvala ománskými vodami. Součástí plánu je také odminování hlavních plavebních tras, které by výrazně snížilo riziko dalších incidentů.
Pro ropný trh jde o mimořádně důležitou zprávu. Hormuzským průlivem totiž za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a významná část exportu zkapalněného zemního plynu. Jakékoli snížení rizika přerušení dodávek proto znamená pokles geopolitické rizikové přirážky, která v posledních měsících tlačila ceny energií vzhůru. Po zprávách o pokračujících jednáních Brent prolomil několik technických úrovní podpory a během přibližně 19 hodin ztratil více než 7 dolarů za barel, což představuje pokles zhruba o 8,5 %. Trh tak začal započítávat scénář, že riziko výpadku dodávek z Blízkého východu výrazně klesá.
Navzdory optimismu však zatím není nic definitivně rozhodnuto. Katar i američtí představitelé zdůrazňují, že konečná dohoda dosud nebyla podepsána a jednání pokračují. Ani případné znovuotevření Hormuzského průlivu by navíc nevyřešilo širší konflikt mezi USA a Íránem ani otázku íránského jaderného programu. Pro investory proto zůstává klíčové, zda se diplomatická jednání promění v konkrétní dohodu, nebo se geopolitické napětí opět vrátí do centra pozornosti.
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