Nasdaq ztrácí 1,3 %, technologické akcie pod tlakem 🚩 On Semiconductor klesá o 13 %

Futures na americké indexy zahajují páteční obchodování výraznými poklesy. Před otevřením americké burzy nejvíce ztrácí Nasdaq 100, jehož futures klesají o přibližně 1,3 %, zatímco futures na S&P 500 padají o 0,5 % a Dow Jones ztrácí jen mírně díky nižšímu zastoupení technologických společností a výrobců polovodičů. Hlavním zdrojem tlaku zůstává prohlubující se výprodej technologických akcií, poháněný rostoucími obavami z nákladů na rozvoj infrastruktury umělé inteligence a revizí očekávání ohledně politiky Federálního rezervního systému.
- Největší tlak se soustřeďuje na výrobce polovodičů. Akcie Micron Technology ztrácejí v předburzovním obchodování přibližně 5 %, čímž odevzdávají část dynamických zisků po velmi silných čtvrtletních výsledcích.
- Poklesy postihují rovněž Intel, Arm Holdings, Marvell a Sandisk, což naznačuje, že investoři realizují zisky v celém odvětví navzdory přetrvávající vysoké poptávce po řešeních spojených s umělou inteligencí.
- Dále klesá fond Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) o přibližně 1,6 % a jedním z největších propadů se vyznačují akcie On Semiconductor, které ztrácejí přibližně 13 % po oznámení převzetí společnosti Synaptics za 7 mld. USD.
US100 (interval D1)
Při pohledu na futures US100 vidíme, že index se „dotkl" 50denního exponenciálního klouzavého průměru — pokud by se od této úrovně odrazil, nelze vyloučit formaci korekce 1:1 s klíčovým odporem u 30 800 bodů. Pokles pod 29 000 bodů by tento scénář oddálil a mohl by signalizovat dočasnou slabost Wall Street.
Zdroj: xStation5
Náklady na AI začínají investory znepokojovat
Stále více účastníků trhu si všímá, že boom umělé inteligence je spojen s prudkým nárůstem nákladů na infrastrukturu. Rostoucí ceny pamětí DRAM a NAND využívaných v datových centrech AI začínají dopadat na výrobce počítačů, chytrých telefonů a spotřební elektroniky. Právě růst nákladů na komponenty přiměl v posledních dnech Apple ke zvýšení cen vybraných modelů iPadů a MacBooků, zatímco Microsoft oznámil zdražení herních konzolí Xbox. Trh se obává, že podobná opatření by mohla postupně přijímat i další technologické společnosti.
- Kromě technologického sektoru investoři analyzují také výhledy americké měnové politiky. Inflace vyšší, než se očekávalo, spolu s měnícími se očekáváními ohledně dalších rozhodnutí Federálního rezervního systému zvyšují volatilitu na akciovém trhu. Vyšší úrokové sazby zpravidla nejsilněji dopadají na ocenění růstových společností, jejichž hodnota se opírá o budoucí peněžní toky.
- Analytici zdůrazňují, že současný trh je mimořádně citlivý jak na zprávy týkající se umělé inteligence, tak na signály z Fedu. Kombinace vysokých ocenění technologického sektoru, rostoucích nákladů na infrastrukturu AI a nejistoty ohledně úrokových sazeb vytváří prostředí příznivé pro zvýšenou volatilitu na Wall Street.
Tlak se neomezuje pouze na Spojené státy. V Asii ztrácí SoftBank více než 12 % a index Nikkei 225 klesá o více než 4 %. Výrazné propady zaznamenávají rovněž burzy v Jižní Koreji, Hongkongu a Číně. V Evropě je technologický sektor také pod tlakem — akcie ASML, Infineon, STMicroelectronics a ASM International zahajují obchodování výraznými poklesy.
Akcie OnSemiconductor (interval D1)
Zdroj: xStation5
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