Nebius prodlužuje růst poté, co dohody s Microsoftem a Meta zvedly backlog AI cloudu k 46 mld. USD

Akcie Nebius byly ve čtvrtek 2. dubna naposledy výše přibližně o 2,8 % na 104,80 USD, protože se investoři dál soustředí na rychle rostoucí backlog kontraktů a nové budování kapacit této AI infrastrukturní společnosti. Nejnovější podporu přineslo poté, co Nebius tento týden představila nový AI datový areál o výkonu 310 MW ve Finsku, zatímco dříve oznámené dohody s Microsoftem a Meta dohromady představují až 46,4 mld. USD potenciální hodnoty kontraktů. Tato kombinace posiluje pohled trhu, že Nebius dokáže přetavit silnou poptávku velkých zákazníků do dlouhodobější viditelnosti tržeb.
Dohody s Microsoftem a Meta stojí v jádru růstového příběhu
Dohoda Nebius s Meta, oznámená 16. března, má potenciální hodnotu až 27 mld. USD během pěti let. Společnost uvedla, že kontrakt zahrnuje 12 mld. USD dedikované kapacity, která má být dodávána od začátku roku 2027, plus závazek Meta nakoupit až dalších 15 mld. USD dostupné výpočetní kapacity v některých připravovaných clusterech, pokud tato kapacita nebude prodána jiným zákazníkům.
Dalším klíčovým pilířem je starší dohoda s Microsoftem. Reuters v září uvedl, že Nebius podepsala s Microsoftem pětiletý kontrakt na AI infrastrukturu v hodnotě 17,4 mld. USD, přičemž dohoda se může rozšířit zhruba na 19,4 mld. USD. Spolu s dohodou s Meta to znamená, že kombinovaná potenciální hodnota obou kontraktů dosahuje přibližně 46,4 mld. USD.
Klíčovým tématem jsou nyní nové kapacity a financování
Nebius tento týden uvedla, že vybuduje nový AI factory v Lappeenrantě ve Finsku s kapacitou až 310 MW, přičemž provoz má být spuštěn po etapách od roku 2027. Reuters uvedl, že projekt má hodnotu přes 10 mld. USD, bude patřit mezi největší AI datová centra v Evropě a nebude vázán na jediného zákazníka, což firmě dává větší prostor obsloužit jak hyperscalery, tak širší AI cloudový byznys.
Investoři zároveň sledují, zda Nebius dokáže tuto expanzi financovat efektivně. Reuters 23. března uvedl, že firma dokončila emisi konvertibilního dluhu za 4,34 mld. USD, pro rok 2026 očekává kapitálové výdaje ve výši 16 až 20 mld. USD a přibližně 60 % růstu chce financovat prostřednictvím zákaznických předplateb, převážně od Microsoftu a Meta. Trhy nyní budou sledovat, jak rychle Nebius promění backlog v reálně spuštěnou kapacitu a zda realizace udrží tempo s rozsahem získaných kontraktů.
