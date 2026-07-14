Nejhorší propad od bubliny Dot-com: Propad akcií IBM 📉

Společnost International Business Machines (IBM) zveřejnila předběžné výsledky za 2. čtvrtletí 2026. Označit tyto výsledky za zklamání by bylo výrazným podceněním situace.
Akcie společnosti se propadly o téměř 20 % a stáhly s sebou také velkou část technologického sektoru.
Technická analýza IBM (D1) (13. 7. 2026)
Prudká korekce akcií IBM přichází téměř přesně ve chvíli, kdy klouzavé průměry EMA100 a EMA200 vytvořily takzvaný zlatý kříž, což je poměrně vzácný jev. S ohledem na Fibonacciho úrovně a výrazné cenové pohyby v posledních měsících mohou akcie uzavřít seanci pod 78,6% Fibonacciho úrovní, která se nachází kolem 240 USD. Mnohem silnější úroveň podpory se nachází kolem 215 USD, kterou kupující během posledních dvou let opakovaně bránili.
Zdroj: xStation5
Proč trh reagoval tak prudce?
Negativní signál, který tyto výsledky vysílají trhu, je velmi silný, ale zároveň není zcela jednoznačný. Hlavní zveřejněné údaje bez širšího kontextu neospravedlňují tak extrémní reakci u společnosti této velikosti. Po otevření trhu firma přišla o více než 50 miliard USD tržní kapitalizace.
- Tržby dosáhly 17,2 miliardy USD, zatímco trh očekával 17,8 miliardy USD.
- Zisk na akcii vypadal lépe a vzrostl na 2,93 USD, přesto však zaostal za očekáváním trhu, které činilo nejméně 3,00 USD.
Výsledky byly zveřejněny po výrazném růstu ocenění společnosti, který podporovala expanze v oblasti kvantových počítačů a umělé inteligence. Od května 2026 akcie vzrostly z přibližně 215 USD na téměř 300 USD. I malé zaostání za očekáváním může stačit k výraznému přecenění akcie, od které trh očekává značný růst provozní páky. Ani to však plně nevysvětluje rozsah propadu.
Klíčem k pochopení reakce trhu jsou komentáře generálního ředitele k kapitálovým výdajům.
Generální ředitel uvedl, že ke konci minulého čtvrtletí začali zákazníci náhle a výrazně přesouvat kapitálové výdaje směrem k paměťovým komponentům, které se stávají stále závažnějším úzkým místem investičního cyklu. Vedení otevřeně připustilo, že tento vývoj může zatížit výsledky společnosti přinejmenším po zbytek současného fiskálního roku.
Situace IBM zároveň naznačuje, že pokud tento technologický gigant skutečně čelí tlaku kvůli cenám pamětí, podobný problém pravděpodobně postihuje i zbytek sektoru. Další obavy vyvolává skutečnost, že společnost obvykle nezveřejňuje předběžné výsledky. Řádné výsledky měly být zveřejněny až 22. července. Tento krok vnáší na trh nejistotu a podporuje spekulace a pochybnosti, což rovněž ovlivňuje chování akcií.
Propad o 15 až 20 % však zatím nezapočítává hluboké zhoršení ziskovosti. Spíše odráží očekávání, že část tržeb bude odložena do pozdějšího období.
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