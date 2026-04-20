Největší americká zdravotní pojišťovna stále v problémech 🚨

- Změny v Medicare připraví UnitedHealth ještě o 6 miliard dolarů v roce 2026
- Nejvíce zasažená je divize Optum Health, která loni sklouzla do ztráty
- Firma šetří, prodává aktiva a omezuje rizikovější část byznysu
- Investoři čekají, zda management dokáže obnovit růst bez dalších negativních šoků
Společnost UnitedHealth Group se stále nevymanila z dopadů změn v systému plateb programu Medicare, které americké úřady spustily před třemi lety. Úprava pravidel měla zpřesnit úhrady pojišťovnám, v případě UnitedHealth ale znamenala výrazný zásah do příjmů a loni vedla k prudkému propadu ziskovosti i k negativní reakci investorů.
Největší problém spočívá v úpravě takzvaného risk adjustmentu, tedy systému, který pojišťovnám kompenzuje péči o rizikovější a nemocnější klienty v programech Medicare Advantage. Nově už pojišťovny nedostávají úhradu za řadu diagnóz, které byly dříve započítávány. Pro UnitedHealth, který je největším poskytovatelem těchto plánů s více než 8 miliony členů, to znamenalo výrazně větší zásah než pro část konkurence.
Firma nyní počítá s tím, že jen v roce 2026 ji tyto změny připraví ještě o dalších 6 miliard dolarů. Management proto přistoupil k úsporám, omezuje počet klientů v některých pojistných plánech a zároveň prodává část klinik v divizi Optum Health. Právě tato část byznysu byla dříve jedním z hlavních motorů růstu, loni se však dostala do ztráty.
Optum Health doplatil na to, že převzal finanční riziko péče o pacienty výměnou za podíl z prémií Medicare. Tento model fungoval dobře v době vyšších úhrad, po změně pravidel se ale ukázal jako zranitelný. Firma proto zužuje síť externích lékařů, snižuje počet pacientů, u nichž nese plné riziko, a snaží se zefektivnit provoz. Pomoci má i konsolidace interních systémů, například redukce počtu používaných elektronických zdravotních záznamů z 18 na 3.
Přesto zůstává otázkou, zda tato opatření budou stačit. Analytici upozorňují, že UnitedHealth teď musí investorům ukázat, zda skutečně dokáže tlak na marže kompenzovat. Firma pro letošek cílí na upravený zisk nad 17,75 USD na akcii, což by sice znamenalo meziroční růst asi o 9 %, ale zároveň by šlo o slabší výsledek než v kterémkoli roce od 2020.
Určitou úlevu přinesl Washington, když odložil další plánované změny úhrad a pro rok 2027 nastavil příznivější sazby, než čekal trh. Ani to však nezměnilo celkový obrázek: UnitedHealth se stále nachází ve fázi přestavby a investoři budou velmi pozorně sledovat, zda se firmě podaří stabilizovat ziskovost bez dalších nepříjemných překvapení.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
