Největší bankovní obchod v Evropě za 20 let je na dosah 💶

Italská banka UniCredit se výrazně přiblížila k faktické kontrole německé Commerzbank. Investoři totiž v rámci nabídky předložili dostatek akcií na to, aby podíl, který může UniCredit potenciálně ovládat, vzrostl na 47,6 %. Generální ředitel Andrea Orcel tak udělal další důležitý krok ve snaze získat významný vliv nad jednou z největších německých bank.
Do uzávěrky nabídky bylo předloženo 17,6 % akciového kapitálu Commerzbank. UniCredit už přitom dříve držela téměř 30 %, a to kombinací přímých akcií a derivátů, které lze převést na akcie. Po započtení akcií bez hlasovacích práv může podíl UniCredit představovat až 49,65 % hlasovacích práv, pokud Commerzbank zruší vlastní akcie, jak se zavázala.
Pro UniCredit jde o zásadní posun. Banka se tím dostává velmi blízko k situaci, kdy může Commerzbank fakticky ovlivňovat, i když ještě nemusí mít plnou většinu. Orcel by mohl po regulatorním schválení získat prostor pro jmenování nových zástupců do dozorčí rady a postupně tlačit na strategické změny, řízení banky nebo hlubší integraci.
Celý proces však zůstává složitý. UniCredit potřebuje souhlas regulačních orgánů, včetně Evropské centrální banky, aby mohla fyzicky navýšit svůj podíl nad 30 %. Podle Orcela může schvalování trvat tři až šest měsíců. ECB zároveň může rozhodnout, že UniCredit musí Commerzbank konsolidovat do své rozvahy, pokud vyhodnotí, že italská banka má nad německým rivalem efektivní kontrolu. To by mohlo zvýšit kapitálové požadavky celé skupiny.
Případné převzetí by bylo mimořádně významné pro evropský bankovní sektor. Plná kombinace UniCredit a Commerzbank by představovala největší bankovní obchod v Evropě zhruba za dvě desetiletí. Italská skupina by tím výrazně posílila v Německu a zároveň by si upevnila pozici i v Polsku, kde má Commerzbank důležitou expozici prostřednictvím mBank.
Nabídka UniCredit počítala s výměnou 0,485 akcie UniCredit za jednu akcii Commerzbank. Celou německou banku by tím ocenila přibližně na 43 miliard eur. Vedení Commerzbank však nabídku odmítá jako příliš nízkou a upozorňuje na riziko ztráty výnosů i narušení obchodního modelu.
Odpor nepřichází pouze ze strany vedení banky. Proti postupu UniCredit dlouhodobě vystupuje také německá vláda, která drží zhruba 12 % Commerzbank a opakovaně vyloučila prodej svého podílu Italům. Proti jsou rovněž zaměstnanečtí zástupci. To může Orcelovi zkomplikovat prosazování zásadních změn na valných hromadách, i kdyby měl významný hlasovací podíl.
Commerzbank sama zdůrazňuje, že se bude dál soustředit na zájmy klientů, zaměstnanců a akcionářů. Zároveň upozornila, že velká část předložených akcií pocházela od bank a subjektů spojených s UniCredit, zatímco od institucionálních a drobných investorů mělo přijít jen přibližně 2 %. To ukazuje, že část trhu zatím není přesvědčena o výhodnosti nabídky.
Pro UniCredit ale aktuální výsledek znamená silnější vyjednávací pozici. Orcel má nyní několik možností. Po získání regulatorních souhlasů může nakupovat další akcie na trhu, spustit novou nabídku nebo upravit strukturu derivátů tak, aby získal více fyzických akcií. Cílem může být buď faktická kontrola, nebo plné převzetí.
Pokud by k úplnému převzetí došlo, Commerzbank by pravděpodobně čekaly výrazné změny. Orcel už dříve uvedl, že by chtěl zrušit nejméně 5 000 pracovních míst a omezit mezinárodní síť banky. Vedení Commerzbank naopak tvrdí, že takový krok by mohl poškodit její obchodní model a dlouhodobou pozici na trhu.
Reakce trhu byla opatrná. Akcie UniCredit i Commerzbank ve středu klesaly, ačkoli část pohybu souvisela i s širším oslabením akciových trhů. UniCredit odepisovala kolem 3,6 %, zatímco Commerzbank ztrácela přibližně 1,5 %. Investoři tak pravděpodobně vyhodnocují nejen šanci na převzetí, ale i politická a regulatorní rizika celé transakce.
Z investičního pohledu jde o příběh s vysokým strategickým významem, ale také s řadou překážek. UniCredit je stále blíže kontrole, ale cesta k plnému převzetí zůstává dlouhá. Klíčové bude, zda ECB schválí navýšení podílu, jak tvrdě bude postup blokovat německá vláda a zda se Orcelovi podaří získat dostatečnou podporu akcionářů pro hlubší integraci.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Alibaba rostou o 10 % před výsledky 📈 Vrací se kapitál do Číny?
Apple testuje čínské paměťové čipy. Je to průlomový moment pro technologické ambice Číny?
Samsung spouští masovou výrobu pamětí pro Nvidii
Shrnutí trhů: Evropské akcie klesají kvůli obnovenému konfliktu mezi USA a Íránem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.