Největší firemní comebacky posledních let 🏆

Firemní comebacky patří na trzích mezi nejsledovanější příběhy. Investory přitahují společnosti, které byly určitou dobu odepisované, ale následně dokázaly obnovit důvěru trhu a často i výrazně zvýšit svou hodnotu. V posledních letech mezi nejzajímavější příklady patří Netflix, Meta a Google. Každá z těchto společností se ale vrátila do přízně investorů trochu jiným způsobem.
Úspěšný comeback bývá ve většině případů kombinací fundamentů a sentimentu. Jen málokdy jde o čistě fundamentální nebo čistě sentimentální obrat. Firma musí ukázat, že se skutečně něco mění v jejím byznysu, zároveň ale potřebuje, aby této změně znovu uvěřil trh. Rozdíl spočívá hlavně v tom, zda je hlavním motorem obratu zlepšení výsledků, nebo změna nálady investorů.
Netflix jako příklad fundamentálního comebacku
Netflix je jedním z nejvýraznějších příkladů fundamentálního comebacku posledních let. V roce 2022 byl trhem do značné míry odepisován. Investoři se obávali, že po covidovém období, které firmě výrazně nahrávalo, přijde zpomalení růstu počtu předplatitelů. Společnost byla pod silným tlakem a její akcie se z historických maxim propadly přibližně o 75 procent.
Netflix na tuto situaci reagoval konkrétními kroky. Omezil sdílení účtů, zavedl předplatné s reklamou a začal lépe pracovat s monetizací své uživatelské základny. Tím ukázal, že jeho byznys model není vyčerpaný a že stále existuje prostor pro růst tržeb i ziskovosti.
Comeback Netflixu proto nestál pouze na změně nálady investorů. Firma skutečně upravila svůj obchodní model a přesvědčila trh, že streaming může být ziskovější, než se v roce 2022 očekávalo.
Meta a návrat důvěry díky efektivitě
Podobným vývojem prošla také společnost Meta, jejíž akcie se v roce 2022 rovněž propadly zhruba o 75 procent. Investoři firmu kritizovali zejména kvůli vysokým výdajům do metaversa, zpomalování reklamního byznysu a slabší provozní disciplíně. Rok 2022 byl zároveň obdobím, kdy firmě klesaly tržby, což dále posilovalo negativní vnímání společnosti.
Obrat přišel ve chvíli, kdy management začal mnohem razantněji přistupovat k efektivitě. Meta spustila rozsáhlé propouštění, začala více hlídat náklady a omezila část investic do metaversa. Tím se firmě podařilo stabilizovat hospodaření a obnovit důvěru investorů.
Důležité je, že Meta svůj návrat nepostavila pouze na škrtech. Zároveň se ukázalo, že její reklamní byznys zůstává velmi silný a že umělá inteligence může pomáhat při zlepšování cílení reklamy, doporučovacích algoritmů a celkového zapojení uživatelů. Od svých minim v roce 2022 akcie Mety vzrostly o více než 500 procent.
Meta je tak dalším příkladem fundamentálního comebacku. Sentiment sehrál důležitou roli, ale zásadní bylo, že firma dokázala dodat lepší výsledky, vyšší efektivitu a jasnější kapitálovou disciplínu.
Google a změna sentimentu kolem umělé inteligence
Zajímavý příběh má také Google. Ten se liší od Netflixu i Mety. U Googlu byla změna z velké části tažena sentimentem. Společnost nezažila tak výrazný propad jako Netflix nebo Meta, ale ještě v roce 2025 byla částí trhu vnímána opatrně kvůli obavám, že ji výrazně ohrozí umělá inteligence, zejména v oblasti vyhledávání.
Investoři se obávali, že nástroje jako ChatGPT nebo další AI asistenti mohou změnit způsob, jak lidé vyhledávají informace, a tím narušit dominantní pozici Googlu. Přestože byl kolem firmy negativní sentiment, ve finančních výsledcích se tento problém výrazně neprojevoval. Hlavní byznys Googlu zůstal silný a firma zároveň začala umělou inteligenci postupně implementovat do vlastních produktů, včetně vyhledávání.
Dnes je Google vnímán jako jeden z lídrů v oblasti AI. V jeho případě ale nejde o klasický obrat firmy, která byla provozně rozbitá a musela se zásadně změnit. Spíše šlo o změnu pohledu trhu. Investoři přestali Google vnímat primárně jako firmu ohroženou umělou inteligencí a začali ji znovu vnímat jako jednoho z možných vítězů tohoto trendu.
Růst Googlu tak lze označit spíše za sentimentální re rating kvalitní firmy. Fundamenty byly silné už předtím, ale trh je začal znovu oceňovat pozitivněji.
Role retailových investorů a sentimentu
Retailoví investoři dnes hrají na trzích stále výraznější roli. Přístup na finanční trhy je pro drobné investory mnohem dostupnější než dříve a tento trend bude pravděpodobně pokračovat. Důležitou roli v tom hrají také sociální sítě, kde je velmi snadné propojit se s dalšími investory a vytvořit silnou komunitu kolem konkrétní akcie nebo investičního příběhu.
To může firmám dodat pozornost, likviditu a v některých případech i druhou šanci. Zároveň ale platí, že sentiment sám o sobě dlouhodobě nestačí. Pokud firma nedokáže zlepšit svůj byznys, tržní pozornost se může velmi rychle vytratit.
Retail a sentiment tak mohou pomoci nastartovat comeback, ale nedokážou ho dlouhodobě udržet bez reálného zlepšení výsledků.
Riziko u AI vítězů
U současných nových vítězů, zejména těch napojených na umělou inteligenci, existuje riziko, že část jejich růstu stojí více na očekávání než na reálné změně byznysu. Současná situace zejména kolem čipových, paměťových a infrastrukturních firem je z velké části tažena očekáváním dalšího růstu poptávky po AI.
U řady těchto společností jsou očekávání velmi vysoká. Proto by i menší zpomalení růstu mohlo být pro jejich ocenění problematické. To ale neznamená, že celý AI trend je pouze sentimentální. U některých firem se růst reálně propisuje do tržeb a zisků. Problém je spíše v tom, že trh u části těchto společností oceňuje velmi optimistický scénář hodně dopředu.
Bude proto obtížné dlouhodobě udržet tak vysoké tempo růstu, jaké dnes investoři očekávají. U AI firem bude klíčové rozlišovat mezi těmi, které na tomto trendu skutečně vydělávají, a těmi, které z něj zatím těží hlavně sentimentálně.
Kde mohou být další comebacky
Na trhu lze stále najít společnosti, které jsou dnes považovány za odepsané, ale mohou mít potenciál k obratu. Týká se to například některých softwarových společností, včetně firem z oblasti software as a service.
U těchto společností dnes panují obavy, že budou zcela nahrazeny umělou inteligencí. Řada z nich však už AI do svých produktů implementuje a může ji využít spíše jako nástroj ke zvýšení produktivity a hodnoty pro zákazníky než jako existenční hrozbu.
I zde bude nutné rozlišovat mezi vítězi a poraženými. Tvrdit, že umělá inteligence nahradí všechny softwarové společnosti, je přehnané. Některé firmy mohou být skutečně ohrožené, jiné naopak mohou AI využít k posílení svého byznys modelu.
Jsou comebacky častější než dříve?
Firemní comebacky nemusí být nutně častější než dříve. Spíše jsou dnes mnohem více mediálně viditelné. Každý výraznější obrat firmy se velmi rychle stává příběhem pro finanční média, sociální sítě i retailové investory.
Částečně je to dáno tím, že dnešní doba je mnohem dynamičtější než v minulosti. Informace se šíří rychleji, investiční příběhy vznikají rychleji a sentiment se dokáže velmi rychle otočit oběma směry. I proto dnes existuje větší prostor pro rychlé vzestupy i pády jednotlivých společností.
Neznamená to ale nutně, že skutečných fundamentálních comebacků je výrazně více. Spíše žijeme v době, kdy se každý náznak obratu mnohem rychleji promění v mediální a investiční příběh. Skutečný comeback se ale i dnes pozná až podle toho, zda firma dokáže změnu potvrdit ve výsledcích.
