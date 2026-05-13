Trump zavolal Huangovi osobně. Nvidia přiletěla do Číny🛬

- Jensen Huang nastoupil na Air Force One na Aljašce po osobním telefonátu od Trumpa, původně nebyl na seznamu delegace
- Huang 30. dubna 2026 přímo potvrdil, že tržní podíl Nvidie v Číně klesl na nulu
- Nvidia odhaduje potenciál čínského AI trhu na 50 miliard dolarů ročně, čipy H200 do Číny stále nedorazily navzdory americkému schválení
- Delegaci tvoří 17 amerických šéfů firem včetně Elona Muska, Tima Cooka a Larryho Finka
- Válka v Íránu komplikuje jednání - blokuje lodní trasy a zatěžuje čínské exporty
Když Bílý dům v pondělí zveřejnil seznam amerických šéfů korporací, kteří poletí s Trumpem do Pekingu, jedno jméno tam chybělo. Jensen Huang, zakladatel a generální ředitel Nvidie, pozván nebyl. Zpráva se rychle rozšířila médii a Trump reagoval po svém. Zvedl telefon a Huangovi zavolal osobně. Ten přiletěl na Aljašku, nastoupil na Air Force One a dnes je součástí nejsledovanější byznys-diplomatické delegace roku.
Na palubě prezidentského letadla cestuje do Pekingu sedmnáct amerických šéfů firem. Kromě Huanga jsou to Elon Musk z Tesly, Tim Cook z Apple, Larry Fink z BlackRocku či Cristiano Amon z Qualcommu. Trump se setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem ve čtvrtek a pátek. Na programu jsou obchodní cla, válka v Íránu i otázka Tchajwanu. Huangova přítomnost však summitu dává další, možná nejdůležitější rozměr - umělou inteligenci a čipy.
GRAF: NVDA.US (H1)
Zdroj: xStation5
Nvidia má v Číně dlouhodobě nevyřešenou věc. Huang opakovaně odhaduje, že čínský trh s AI čipy může v horizontu několika let dosáhnout hodnoty 50 miliard dolarů ročně. Americká exportní omezení mu však brání tento potenciál využít. Čip H200 nebyl Číně nikdy povolen navzdory tomu, že Washington jeho prodej formálně schválil již v únoru. Nvidia v nejnovějším výročním podání sama uvedla, že je z čínského trhu s datovými centry fakticky vyloučena a že její tržní podíl v zemi klesl na nulu.
Situaci nekomplikuje jen geopolitika okolo čipů. Válka v Íránu vrhá stín i na samotný summit. Čínští exportéři celý rok diverzifikují od amerického trhu v důsledku cel a íránský konflikt navíc blokuje klíčové lodní trasy, spouští energetický šok a ohrožuje globální poptávku po čínském zboží. Peking a Washington tedy přicházejí na jednání s větším vzájemným tlakem, než se původně předpokládalo.
Kritici z řad republikánských jestřábů upozorňují, že každý prodaný čip posiluje čínskou pozici v globálním závodu o umělou inteligenci. Huang před odletem řekl, že zastupovat Spojené státy by bylo „velkou ctí". Trump jeho přítomnost na Truth Social označil za samozřejmost a zprávy o vynechání z delegace odmítl jako nepravdivé.
