Největší IPO roku? Cerebras zvyšuje cenu IPO kvůli masivní poptávce 🚀

- Cerebras zvažuje zvýšení cenového rozpětí IPO na 150–160 USD za akcii.
- Firma by při horní hranici mohla získat až 4,8 miliardy USD.
- Poptávka po akciích údajně převyšuje nabídku více než 20krát.
- Cerebras těží z boomu AI infrastruktury a zájmu o specializované čipy pro inference.
- Cerebras zvažuje zvýšení cenového rozpětí IPO na 150–160 USD za akcii.
- Firma by při horní hranici mohla získat až 4,8 miliardy USD.
- Poptávka po akciích údajně převyšuje nabídku více než 20krát.
- Cerebras těží z boomu AI infrastruktury a zájmu o specializované čipy pro inference.
Společnost Cerebras Systems se podle informací agentury Reuters chystá navýšit cenové rozpětí i velikost své plánované primární veřejné nabídky akcií. Důvodem je mimořádně silná poptávka investorů po akciích výrobce čipů zaměřených na umělou inteligenci. Firma údajně zvažuje nové cenové rozpětí 150–160 USD za akcii, zatímco původně nabízela akcie v pásmu 115–125 USD. Zároveň by měla zvýšit počet nabízených akcií z 28 milionů na 30 milionů.
Pokud by se emise uskutečnila na horní hranici nového rozpětí, Cerebras by mohl získat přibližně 4,8 miliardy USD. To by znamenalo výrazný nárůst oproti původním podmínkám, podle nichž měla společnost získat asi 3,5 miliardy USD. Finální podmínky se však mohou před stanovením ceny ještě změnit. Samotné ocenění tak odráží nejen zájem o konkrétní firmu, ale i širší euforii kolem AI infrastruktury a specializovaných polovodičů.
Poptávka po IPO je podle zdrojů mimořádná. Objednávky investorů údajně přesahují dostupný počet akcií více než 20krát, což ukazuje na velmi silný apetit trhu po firmách spojených s umělou inteligencí. Cerebras má cenu nabídky stanovit 13. května a právě rostoucí zájem investorů nyní firmě umožňuje agresivněji nastavit podmínky emise.
Cerebras sídlí v kalifornském Sunnyvale a vyrábí specializované čipy pro provoz pokročilých modelů umělé inteligence. Firma působí na trhu, kterému dominuje Nvidia, ale snaží se odlišit zaměřením na oblast inference. Jde o výpočty, které umožňují AI modelům odpovídat na dotazy uživatelů. Právě tato část trhu nabývá na významu, protože technologické společnosti se stále více přesouvají od samotného trénování modelů k jejich masovému nasazení v praxi.
Podle zdrojů těží Cerebras z toho, že laboratoře a velcí hráči v oblasti AI stále více hledají výkonné procesory vhodné pro provoz hotových modelů. Zatímco grafické čipy, na kterých vyrostl současný AI boom, se dlouhodobě využívají především při tréninku modelů, Cerebras staví svou investiční atraktivitu na tom, že jeho technologie má být vhodnější pro rychlé zpracování dotazů a odpovědí v reálném provozu. To může být důležitá výhoda v době, kdy se AI aplikace stávají součástí běžných produktů a služeb.
Plánované IPO je už druhým pokusem Cerebras vstoupit na burzu. Společnost původně podala žádost o vstup na trh v roce 2024, ale později plán stáhla. Důvodem byly mimo jiné otázky kolem partnerství s G42, společností ze Spojených arabských emirátů, která v první polovině roku 2024 zajišťovala více než 80 % tržeb Cerebrasu. Toto partnerství vyvolalo přezkum ze strany Výboru pro zahraniční investice ve Spojených státech, který se zabývá dopady transakcí na národní bezpečnost. Dohoda však nakonec byla schválena.
Od té doby Cerebras posílil svou pozici díky získání významných zákazníků. Mezi klienty společnosti mají patřit Amazon a OpenAI, tedy dva z největších budovatelů AI infrastruktury na světě. Právě tato jména mohou investorům dodávat větší důvěru v budoucí poptávku po čipech Cerebrasu a zároveň snižovat obavy z přílišné závislosti na jediném partnerovi.
Pokud se IPO uskuteční podle očekávání, mohlo by jít o největší globální primární veřejnou nabídku akcií letošního roku. Emisi povedou Morgan Stanley, Citigroup, Barclays a UBS Group. Akcie Cerebras by se měly obchodovat na trhu Nasdaq Global Select Market pod tickerem CBRS.
Z pohledu investorů představuje Cerebras vysoce atraktivní, ale zároveň rizikovou sázku na pokračování AI boomu. Silná poptávka po IPO ukazuje, že trh má o výrobce specializovaných čipů obrovský zájem. Zároveň však bude klíčové, zda firma dokáže přetavit technologický příběh do stabilních tržeb, širší zákaznické základny a dlouhodobé konkurenceschopnosti proti dominantní Nvidii.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Africký cloudový sen Microsoftu se zadrhává ⚠️
Výsledky CoreWeave: Expanze bez zisku a bez směru
SAP: Dočasný výprodej, nebo trvalá sleva?
Nečekaní příjemci AI boomu: Caterpillar
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.