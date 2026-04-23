Největší potravinářský koncern světa ukázal sílu navzdory krizi 💪

- Organické tržby Nestlé vzrostly o 3,5 %, hlavně díky segmentům kávy a snacků.
- Dopad recallu činil 200 milionů CHF, ale firma očekává zotavení do konce roku.
- Nestlé pokračuje v restrukturalizaci a prodává méně výkonná aktiva.
- Vedení potvrdilo celoroční výhled a dál sází na úspory i zjednodušení byznysu.
Společnost Nestlé v prvním čtvrtletí potvrdila, že i přes výrazné problémy kolem stahování kojenecké výživy dokáže udržet solidní tempo růstu. Organické tržby meziročně vzrostly o 3,5 %, což překonalo očekávání analytiků. Hlavním tahounem byly především segmenty kávy a sladkostí, které pomohly zmírnit negativní dopad největšího stažení výrobků v historii firmy.
Významnou zátěží byly náklady spojené s kompenzacemi zákazníkům a výpadky dostupnosti produktů. Ty v prvním čtvrtletí dosáhly 200 milionů švýcarských franků, přičemž zhruba polovina této částky souvisela se slabší poptávkou. Vedení firmy ale uvedlo, že situace se rychle stabilizuje a dostupnost výrobků se již vrátila do normálu. Nestlé zároveň očekává, že plné zotavení přijde do konce letošního roku.
Nový generální ředitel Philipp Navratil, který je ve funkci teprve několik měsíců, mezitím pokračuje v rozsáhlé restrukturalizaci. Firma nově funguje ve čtyřech hlavních divizích a soustředí se na klíčové oblasti jako káva, krmiva pro zvířata, výživa a potraviny se snacky. Cílem je omezit méně výkonné části portfolia, zjednodušit fungování skupiny a více se opřít o nejsilnější značky.
Součástí této strategie jsou i prodeje vybraných aktiv. Nestlé potvrdilo, že prodává síť Blue Bottle Coffee, a zároveň jedná o partnerech pro divizi vody a nápojů i o možném prodeji problematického vitaminového byznysu. Vedle toho pokračuje také tlak na efektivitu, včetně plánu na zrušení 16 000 pracovních míst. Firma přesto potvrdila svůj celoroční výhled, což naznačuje, že vedení zatím věří ve stabilizaci výsledků i důvěry investorů.
Graf NESN.CH (D1)
Akcie společnosti Nestlé se aktuálně obchodují kolem 75,66 CHF a technický obraz se v posledních dnech zhoršil. Cena se propadla pod oba klíčové klouzavé průměry, tedy pod EMA 50 na 78,19 CHF i SMA 100 na 78,00 CHF, což ukazuje na převahu prodejců a slábnoucí střednědobý trend. Po předchozí konsolidaci v pásmu kolem 78 až 79 CHF přišel výraznější pokles, který poslal titul zpět k důležité podpůrné oblasti poblíž 75,7 CHF. RSI se nachází na hodnotě 40,6, což signalizuje oslabené momentum, ale zatím ne přeprodaný stav. To znamená, že prostor pro další pokles stále existuje.
Z technického pohledu bude nyní klíčové, zda si Nestlé udrží oblast kolem 75,66 CHF. Pokud by tato podpora nevydržela, trh by mohl zamířit k nižším úrovním v pásmu kolem 74 až 72,7 CHF, kde se nacházely předchozí reakční minima. Naopak pro zlepšení výhledu by bylo potřeba vrátit se zpět nad 78 CHF, čímž by se alespoň částečně obnovila důvěra kupců. Prozatím ale graf působí spíše negativně a krátkodobá převaha zůstává na straně medvědů.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.