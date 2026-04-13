Nejžhavější akcie trhu? Intel přidal 100 miliard dolarů ⚡

- Akcie Intelu za 8 dní vzrostly o 51 %
- Tržní hodnota firmy se zvýšila o více než 100 miliard dolarů
- Růst podpořily nové dohody s Googlem a projekt Terafab
- Přesto zůstává titul podle části trhu velmi drahý a rizikový
- Akcie Intelu za 8 dní vzrostly o 51 %
- Tržní hodnota firmy se zvýšila o více než 100 miliard dolarů
- Růst podpořily nové dohody s Googlem a projekt Terafab
- Přesto zůstává titul podle části trhu velmi drahý a rizikový
Akcie společnosti Intel se v dubnu staly jedním z nejvýraznějších titulů na trhu. Během osmi obchodních seancí vzrostly o 51 %, což firmě přineslo více než 100 miliard dolarů tržní hodnoty navíc. Pro investory jde o silný signál, že trh začíná znovu věřit v možný obrat po letech slabší výkonnosti.
Za prudkým růstem stojí série pozitivních zpráv. Intel nejprve oznámil, že za 14,2 miliardy dolarů odkoupí zpět polovinu svého závodu v Irsku od společnosti Apollo Global Management. Tento krok trh vyhodnotil jako důkaz, že firma už neřeší pouze přežití, ale znovu přechází do expanzivní fáze.
Další impuls přinesla zpráva o zapojení Intelu do projektu Terafab, který má vyvíjet čipy pro společnosti Tesla, SpaceX a xAI. Následně přišla i dohoda s Googlem, který plánuje využívat budoucí generace procesorů Xeon ve svých datových centrech. Právě tato kombinace strategických partnerství pomohla ještě více posílit optimismus investorů.
Od začátku roku tak akcie Intelu posílily už o 69 %, navíc po loňském růstu o 84 %. Přesto zůstává část analytiků opatrná. Akcie jsou stále zhruba 8,9 % pod maximem z roku 2020, zatímco index S&P 500 od té doby přidal více než 100 %. Současně se titul obchoduje s velmi vysokým oceněním, když poměr ceny k očekávaným ziskům pro příštích 12 měsíců přesáhl 90násobek, což je historicky mimořádně vysoká úroveň.
Skepsi podporuje i fakt, že mezi analytiky zatím nepanuje jednoznačný konsenzus. Z 52 analytiků sledujících Intel jich pouze 10 doporučuje akcii k nákupu, zatímco 6 má na titul prodejní doporučení. Trh tedy sice začíná sázet na obrat, ale zároveň roste riziko, že akcie už krátkodobě vyběhly příliš vysoko.
Výhled do dalších let ale zůstává zajímavý. Letos se ještě očekává ztráta kolem 17 centů na akcii, avšak v roce 2027 by měl Intel znovu přejít do zisku a do roku 2029 by mohl vydělávat přes 2 dolary na akcii. Právě tato očekávání vysvětlují, proč někteří investoři věří, že Intel má stále prostor příjemně překvapit.
Graf INTC.US (D1)
Akcie Intelu prudce posílily a aktuálně se obchodují kolem 62,86 USD, což představuje nový výrazný růstový impuls. Cena se nachází jasně nad klouzavými průměry EMA 50 na úrovni 47,24 USD i SMA 100 na 43,86 USD, což potvrzuje silně býčí trend. RSI se dostal na hodnotu 70,7, tedy do pásma překoupenosti. To sice potvrzuje sílu aktuálního trendu, zároveň ale upozorňuje na možnost krátkodobého vydechnutí nebo technické korekce po tak rychlém růstu.
Z technického pohledu je důležité sledovat, zda se akcie udrží nad psychologickou oblastí 60 USD. Pokud ano, může trh po případné krátké konsolidaci pokračovat výše. Naopak při výběru zisků by první zajímavější podpora mohla ležet v pásmu kolem 55 až 51 USD, kde se nacházely předchozí lokální vrcholy. Celkově graf Intelu působí velmi silně, ale po tak prudké rally roste riziko, že trh krátkodobě část zisků odevzdá.
Zdroj: xStation5
