Německý automobilový gigant chystá tvrdší úspory 🚗

- Provozní zisk Volkswagenu v prvním čtvrtletí klesl o 14 % na 2,5 miliardy EUR.
- Tržby se snížily o 2,5 % na 75,7 miliardy EUR a provozní marže dosáhla pouze 3,3 %.
- Automobilku zatěžují americká cla, slabší poptávka v Číně a USA i geopolitická nejistota.
- Vedení naznačuje hlubší škrty, které mohou zasáhnout kapacity, pracovní místa i složitou modelovou nabídku.
Volkswagen vstoupil do roku ve slabší kondici, než trh očekával. Německá automobilka oznámila za první čtvrtletí nečekaný pokles provozního zisku o 14 % na 2,5 miliardy EUR, zatímco analytici počítali spíše se stabilním výsledkem. Výsledky ukazují, že tlak na evropské automobilky se dál prohlubuje a že dosavadní úsporná opatření nemusí stačit k ochraně ziskovosti v prostředí slabší poptávky, celních bariér a geopolitické nejistoty.
Finanční ředitel Arno Antlitz uvedl, že v současném prostředí nejsou plánované škrty dostatečné. Volkswagen podle něj potřebuje další kroky, aby zajistil dlouhodobou budoucnost skupiny. Tato slova naznačují, že automobilku čeká hlubší restrukturalizace, která se může dotknout nejen nákladů, ale také výrobních kapacit, modelové nabídky a celkové složitosti skupiny.
Tržby Volkswagenu v prvním čtvrtletí klesly o 2,5 % na 75,7 miliardy EUR, což bylo pod očekáváním analytiků, kteří počítali s hodnotou 77,6 miliardy EUR. Provozní marže dosáhla pouze 3,3 %, což potvrzuje, že firma má omezený prostor pro chyby. Přesto vedení očekává, že se marže v roce 2026 zvýší do pásma 4 až 5,5 %, oproti 2,8 % v roce 2025. Tento výhled však bude záviset na tom, zda se podaří prosadit úspory a stabilizovat klíčové trhy.
Jedním z největších problémů jsou americká cla, která mohou skupinu stát přibližně 4 miliardy EUR ročně. Pro koncern, který zahrnuje značky jako Volkswagen, Audi a Porsche, jde o významnou zátěž, protože cla přímo zhoršují konkurenceschopnost a snižují ziskovost vývozu. Automobilka zároveň čelí slabším prodejům ve Spojených státech i v Číně, tedy na trzích, které jsou pro její globální strategii zásadní.
Zvlášť citlivá je situace v Číně, kde Volkswagen v minulých letech investoval miliardy eur do vývoje a výroby vozů pro lokální trh i export. Od roku 2023 zde skupina snížila kapacitu přibližně o 1,5 milionu vozů a zároveň upravila dlouhodobé prodejní cíle. Dodávky Volkswagenu na největším automobilovém trhu světa na začátku roku klesly o 15 %, což ukazuje na sílící konkurenci domácích čínských výrobců i změnu preferencí zákazníků.
Automobilka již dříve oznámila plán snížit počet pracovních míst v Německu přibližně o 50 000 do roku 2030. Nové komentáře vedení však naznačují, že tlak na efektivitu může být ještě výraznější. Generální ředitel Oliver Blume uvedl, že Volkswagen musí při hledání úspor „obrátit každý kámen“. Pod drobnohledem tak mohou být nedostatečně využité závody, široké portfolio značek i složitá modelová řada, která zvyšuje výrobní a vývojové náklady.
Reakce akcií byla zpočátku negativní. Po zveřejnění výsledků titul klesl přibližně o 3 %, ale později ztráty umazal a obchodoval se mírně v plusu. Tento vývoj naznačuje, že investoři sice vnímají slabé výsledky jako varování, ale zároveň mohou oceňovat ochotu vedení přistoupit k dalším úsporám a strukturálním změnám. Trh tak nyní bude sledovat hlavně to, zda Volkswagen dokáže sliby o efektivitě proměnit v konkrétní výsledky.
Dalším rizikem zůstává geopolitika. Skupina potvrdila celoroční výhled, ale zároveň upozornila, že nepočítá s možnou eskalací konfliktu na Blízkém východě. Válka v Íránu zvyšuje nejistotu pro evropské automobilky, protože může tlačit vzhůru ceny surovin, dopravy a energií. Podobné problémy už zmiňují i konkurenti, například Mercedes upozorňuje na růst nákladů na vstupy a Porsche na slabší poptávku na menším, ale ziskově atraktivním trhu luxusních vozů.
Celkově výsledky Volkswagenu ukazují, že největší evropská automobilka stojí před náročným obdobím. Slabší tržby, nižší zisk, cla v USA a propad v Číně vytvářejí kombinaci tlaků, která vyžaduje hlubší změny než dosud plánované úspory. Pokud se firmě podaří zjednodušit strukturu, snížit náklady a obnovit konkurenceschopnost na klíčových trzích, může se postupně vrátit ke stabilnějším maržím. Krátkodobě však zůstává výhled opatrný a investoři budou čekat na jasnější důkazy, že restrukturalizace skutečně přináší výsledky.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie společnosti Volkswagen se nacházejí pod výrazným prodejním tlakem. Po předchozím růstu k oblasti nad 107 EUR se titul postupně dostal do sestupného trendu a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 87,75 EUR. Cena je pod oběma sledovanými klouzavými průměry, konkrétně pod EMA 50 na hodnotě 92,55 EUR i pod SMA 100 na úrovni 98,32 EUR, což potvrzuje slabé technické nastavení a převahu prodejců.
Negativní signál představuje také skutečnost, že cena v posledních dnech znovu oslabila pod krátkodobou konsolidační oblast a testuje blízkost březnových minim. RSI se nachází na hodnotě 41,2, tedy pod neutrální hranicí, ale zatím mimo přeprodané pásmo. To naznačuje, že prodejní tlak je stále přítomný, avšak trh ještě nevykazuje extrémní vyčerpání, které by samo o sobě podporovalo silnější technický odraz.
Klíčovou rezistencí je nyní oblast kolem 92,50 EUR, kde se nachází EMA 50. Pokud by se akcie dokázaly vrátit nad tuto hladinu, mohlo by dojít ke zmírnění negativního výhledu a k opětovnému testu úrovní kolem 98 EUR, kde leží SMA 100. Naopak nejbližší podpora se nachází v pásmu kolem 86 až 87 EUR, tedy v blízkosti aktuální ceny a posledních lokálních minim. Pokud by tato oblast nevydržela, mohl by se otevřít prostor k dalšímu poklesu k 82 EUR.
Zdroj: xStation5
České banky zveřejnily výsledky za první kvartál 📊💼
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Pokles uživatelů a vysoké CAPEXy táhnou akcie Mety dolů
Unilever překvapil růstem 📈
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Google přináší fenomenální čísla, akcie rostou o 7 % na nová maxima
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.