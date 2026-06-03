Nestlé kupuje yfood a posiluje v trhu meal-replacement produktů 🍽️

Švýcarská potravinářská skupina Nestlé převezme plnou kontrolu nad německou společností yfood Labs, která se zaměřuje na hotové nápoje nahrazující jídlo. Firma již v roce 2023 získala v yfood podíl 49 %, nyní však odkupuje zbývající část od zakladatelů Noela Bollmanna a Benjamina Kremera.
Hodnota transakce nebyla oficiálně zveřejněna, podle dostupných informací však dohoda oceňuje yfood přibližně na 450 milionů EUR, tedy asi 523 milionů USD. Pro Nestlé jde zároveň o první akvizici pod vedením nového generálního ředitele Philippa Navratila, který se funkce ujal v září.
Yfood vznikl v roce 2017 v Mnichově. Zakladatelé přišli s myšlenkou vytvořit zdravější a rychlou alternativu běžného jídla pro lidi, kteří tráví dlouhé hodiny v práci a často sahají po méně kvalitních svačinách. Značka se postupně prosadila hlavně díky nápojům s výrazným nápisem „This Is Food“, které jsou prezentovány jako kompletní jídlo v lahvi.
Dnes yfood neprodává pouze hotové nápoje, ale také koktejly, prášky, tyčinky a misky. Produkty jsou dostupné přibližně ve 30 evropských zemích a tržby společnosti mají v roce 2025 dosahovat téměř 150 milionů EUR. To ukazuje, že segment rychlé funkční výživy už není jen úzkou specialitou, ale stává se stále významnější součástí spotřebitelského trhu.
Pro Nestlé je akvizice součástí širší strategie zaměřené na rychleji rostoucí značky a kategorie. Nový šéf společnosti chce zjednodušit fungování skupiny a více podporovat produkty, u kterých se očekává dlouhodobě silná poptávka. Právě hotová jídla, proteinové nápoje a funkční výživa do této oblasti dobře zapadají.
Důležitým motivem může být také expanze mimo Evropu. Yfood je na evropském trhu již dobře známý, ale v USA má podle zdrojů stále výrazný prostor k růstu. Americký trh s produkty nahrazujícími jídlo patří mezi největší na světě a v posledních letech se proměnil z kategorie zaměřené hlavně na hubnutí do širšího segmentu specializované výživy.
Nestlé v této oblasti nepůsobí poprvé. V roce 2022 koupilo většinový podíl ve společnosti Orgain, která patří mezi významné americké značky rostlinných proteinových nápojů. Skupina vlastní také značku Boost, zaměřenou na nutriční nápoje. Převzetí yfood tak doplňuje portfolio, které Nestlé postupně buduje kolem výživy, zdraví a pohodlné konzumace.
Podobným směrem se vydávají i další potravinářské firmy. Danone letos koupil britský Huel, výrobce proteinových prášků a nápojů. To potvrzuje, že velcí hráči v potravinářství vidí v tomto segmentu atraktivní růstovou příležitost, zejména v době, kdy se spotřebitelé více zajímají o protein, vlákninu, zdraví střev a produkty podporující aktivní životní styl.
Nestlé nedávno spojilo své divize zdravotní vědy a výživy, aby vytvořilo silnější platformu zaměřenou na oblasti jako dlouhověkost, kojenecká výživa, zdraví trávicího systému nebo produkty pro pacienty užívající léky na hubnutí typu GLP-1. Podle Philippa Navratila nejde primárně o snižování nákladů, ale o snahu uvolnit nový růstový potenciál.
Z investičního pohledu transakce ukazuje, že Nestlé se snaží posunout část svého portfolia směrem k dynamičtějším kategoriím. Tradiční potravinářské firmy čelí tlaku na růst, změnám spotřebitelských návyků i silnější konkurenci menších specializovaných značek. Nákup yfood může Nestlé pomoci oslovit mladší zákazníky a posílit pozici v segmentu, který kombinuje pohodlí, výživu a zdravý životní styl.
Dokončení transakce je plánováno do 3. července. Vedení yfood má převzít manažerka Nestlé Jolanda Schwirtz, což naznačuje, že firma bude po dokončení akvizice více integrována do struktury švýcarské skupiny.
Graf Nestlé (NESN.CH, D1)
Zdroj: xStation5
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