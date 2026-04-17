Netflix zklamal výhledem 🎬

- Výhled Netflixu na 2. čtvrtletí zklamal, hlavně kvůli slabšímu odhadu EPS 0,78 USD
- Akcie po výsledcích oslabily asi o 9 %
- Výsledky za 1. kvartál byly silné, ale pomohl jim i mimořádný příjem 2,8 miliardy USD
- Reed Hastings po 29 letech odchází z představenstva a uzavírá jednu éru firmy
Společnost Netflix zveřejnila výhled na druhé čtvrtletí, který zaostal za očekáváním trhu, a akcie firmy po výsledcích v prodlouženém obchodování oslabily přibližně o 9 %. Investory zklamal především odhad zisku na akcii ve výši 0,78 USD, zatímco analytici čekali 0,84 USD. Mírně za očekáváním zůstaly i tržby, když firma počítá s úrovní 12,57 miliardy USD oproti odhadu 12,64 miliardy USD.
Samotné výsledky za první čtvrtletí přitom byly velmi silné. Tržby meziročně vzrostly o 16 % na 12,3 miliardy USD a zisk na akcii dosáhl 1,23 USD, zatímco trh počítal pouze se 0,76 USD. K lepšímu hospodaření ale pomohl i mimořádný příjem v podobě 2,8 miliardy USD, které Netflix inkasoval jako kompenzaci po neuskutečněné transakci s Paramountem.
Trh však více než minulá čísla sleduje budoucnost. Vedení společnosti uvedlo, že letos zvýší investice do obsahu, což je jeden z hlavních důvodů slabšího výhledu ziskovosti pro aktuální čtvrtletí. Netflix zároveň zdůraznil tři hlavní priority: více kvalitního obsahu, rychlejší nasazování nových technologií a vyšší monetizaci uživatelů.
Firma se také snaží uklidnit investory po neúspěšném boji o převzetí Warner Bros. Management připustil, že by akvizice mohla urychlit strategii společnosti, ale pouze za správnou cenu. Podle vedení Netflix ukázal, že i nadále zůstane při případných fúzích a akvizicích disciplinovaný a nebude se pouštět do příliš drahých obchodů.
Pozitivním signálem je podle společnosti zlepšení retence zákazníků ve všech regionech. Netflix navíc v březnu zvýšil cenu standardního tarifu bez reklam o 2 USD na 20 USD měsíčně, což by mělo podpořit další růst tržeb. Firma zároveň plánuje rozšiřovat nabídku sportovního obsahu, investovat do videoher a podcastů a ještě během tohoto měsíce spustit přepracovanou mobilní aplikaci s vertikálním feedem pro objevování obsahu.
Zásadní personální zprávou je také odchod spoluzakladatele Reeda Hastingse z představenstva. Hastings po 29 letech ve vedení firmy definitivně uzavírá jednu éru a chce se věnovat filantropii a osobním projektům. Pro Netflix je to symbolický moment, protože právě Hastings stál u zrodu firmy jako DVD služby poštou a následně ji dovedl k pozici globálního lídra ve streamingu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Ranní shrnutí: Trump oznamuje příměří mezi Izraelem a Libanonem (17.04.2026)
Meta zvyšuje ceny headsetů Quest v USA, protože rostou náklady na paměťové čipy kvůli AI
US Open: S&P 500 na historickém maximu 📈 Charles Schwab klesá o 4,5 % navzdory silnému reportu
York Space Systems klesá, protože se vrací post-IPO volatilita navzdory silnému výhledu tržeb
