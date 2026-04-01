NIO roste poté, co březnové dodávky vyskočily o 136 % a objem za Q1 překonal výhled

Akcie NIO ve středu 1. dubna během dne rostly až o 5,2 % na 6,345 USD poté, co čínský výrobce elektromobilů oznámil prudký růst březnových dodávek a uvedl, že objem za první čtvrtletí překonal horní hranici jeho vlastního výhledu. NIO v březnu dodala 35 486 vozů, což představuje meziroční růst o 136,0 %, zatímco dodávky za první čtvrtletí dosáhly 83 465 vozů, tedy o 98,3 % více než před rokem. Tato zpráva investorům přinesla další důkaz, že prodejní momentum firmy zůstává silné i po jejím prvním kvartálním čistém zisku na konci roku 2025. Zdroj: xStation5
Březnové dodávky překonaly očekávání
NIO uvedla, že březnové dodávky zahrnovaly 22 490 vozů značky NIO, 6 877 vozů značky ONVO a 6 119 vozů značky FIREFLY. Kumulativní dodávky k 31. březnu dosáhly 1 081 057 vozů. Březnová aktualizace také ukázala, že dodávky za první čtvrtletí překonaly předchozí výhled společnosti v rozmezí 80 000 až 83 000 vozů.
To je důležité, protože trh už sledoval, zda NIO dokáže udržet momentum z konce roku 2025. Ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí zveřejněných 10. března společnost uvedla, že dosáhla očištěného provozního zisku 1,2513 mld. RMB, a pro první čtvrtletí stanovila výhled tržeb na 24,482 až 25,176 mld. RMB. Reuters později uvedl, že NIO vykázala svůj první kvartální čistý zisk a cílí na bod zvratu za celý rok 2026.
Proč akcie rostly
Zpráva o dodávkách podpořila názor, že produktový cyklus NIO a její víceznačková strategie nabírají na síle. Silnější objemy hlavní značky NIO spolu s příspěvkem ONVO a FIREFLY pomohly firmě překonat vlastní kvartální cíl a daly trhu konkrétnější růstový signál než pouze obecný sentiment v celém sektoru.
Trhy nyní budou sledovat, zda NIO dokáže proměnit silné dodávky v další čtvrtletí zlepšující se ziskovosti a zda její nadcházející výsledek tržeb dopadne v rámci nebo nad rámec výhledu. Investoři se také zaměří na to, jak se do marží promítnou rostoucí náklady, včetně tlaku na ceny paměťových čipů, který management zmiňoval v březnu, zatímco firma usiluje o bod zvratu v roce 2026.
