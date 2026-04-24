Nio sází na vlastní čipy, aby snížilo závislost na Nvidii a zlepšilo marže

Nio dál posiluje vývoj vlastních čipů, protože chce zvýšit svou technologickou výhodu a snížit závislost na dodavatelích, jako je Nvidia. Generální ředitel William Li uvedl, že vlastní křemík může lépe odpovídat algoritmům a rozložení senzorů firmy, zejména u AI funkcí pro asistované řízení. Americky obchodované akcie Nio byly 24. dubna téměř beze změny a obchodovaly se za 6,24 USD, zatímco investoři zvažovali dlouhodobý potenciál pro marže proti vyšším počátečním nákladům na výzkum a vývoj.
Proč Nio vyvíjí vlastní čipy
Li agentuře Reuters řekl, že automobilové čipy od Nvidie nesou velmi vysoké hrubé marže a že nahrazení větší části komponent třetích stran vlastním křemíkem Nio by mohlo časem zlepšit ziskovost. Uvedl také, že Nio již vyčlenilo svou čipovou divizi Shenji do samostatné společnosti, která je otevřená i dodávkám pro externí zákazníky.
Tato strategie má přinést těsnější propojení hardwaru a softwaru. Podle Liho jsou čipy Nio navrženy tak, aby lépe odpovídaly vlastním algoritmům a konfiguraci senzorů firmy, zatímco automobilové čipy v nanometrovém měřítku a celý operační systém vozidla mají být klíčové pro dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti.
Proč je to důležité pro trh elektromobilů
Krok Nio přichází v době, kdy čínské automobilky závodí v zavádění většího množství AI do vozidel a ve snižování závislosti na zahraničních vyspělých polovodičích. Reuters uvedl, že vlastní čipy vyvíjejí také společnosti Xpeng, Li Auto, BYD, Geely a Leapmotor, zatímco širší agenda Pekingu „AI Plus“ tlačí výrobce k tomu, aby si strategické technologie více zajišťovali interně.
Čipová strategie zároveň zapadá do širší snahy Nio bránit svou prémiovou pozici. Reuters tento týden uvedl, že čínské značky jako Nio a Geely uvádějí na trh dražší, technologicky vybavené modely za ceny pod úrovní německých rivalů, protože konkurence v Číně se posouvá od cenové války k boji o poměr ceny a hodnoty a o technologickou převahu.
Trhy nyní budou sledovat, zda Nio dokáže svou čipovou strategii proměnit v nižší náklady, silnější softwarovou diferenciaci a lepší marže. Investoři budou zároveň hledat signály, zda se Shenji dokáže rozšířit i mimo interní využití a stát se širším dodavatelem v době, kdy čínský EV sektor dál postupuje směrem k vozům řízeným umělou inteligencí.
