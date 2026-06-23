Nová energie pro Heineken? Rafael Oliveira má nastartovat prodeje ⚡

Společnost Heineken jmenovala novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Rafaela Oliveiru, který dosud vedl nizozemského výrobce kávy a čaje JDE Peet’s. Pro Heineken jde o historický krok, protože poprvé do nejvyšší funkce přichází manažer zvenčí. Oliveira nastoupí od 1. října na období čtyř let a jeho hlavním úkolem bude urychlit naplňování strategie do roku 2030.
Trh na oznámení reagoval pozitivně. Akcie Heinekenu vzrostly přibližně o 3 % a dostaly se na nejvyšší úroveň od března. Investoři tak zřejmě vítají konec nejistoty, která kolem vedení společnosti panovala po překvapivém lednovém oznámení odchodu předchozího CEO Dolfa van den Brinka. Ten stál v čele pivovaru šest let a firma byla od začátku června bez generálního ředitele.
Oliveira přichází do Heinekenu v době, kdy celý alkoholový sektor čelí složitějším podmínkám. Výrobci nápojů se potýkají s tlakem na spotřebitele kvůli vyšším životním nákladům, měnícími se návyky mladších generací i rostoucími obavami o zdravotní dopady alkoholu. Dalším novým rizikem mohou být také léky na hubnutí, které mohou podle některých odhadů ovlivňovat spotřebu alkoholu.
Nový CEO bude muset zároveň dohlédnout na plánované snižování nákladů. Heineken chce propustit přibližně 6 000 zaměstnanců a zefektivnit fungování firmy. Cílem je dosáhnout vyššího růstu s menším množstvím zdrojů, což je jádrem strategie do roku 2030. Oliveira uvedl, že tuto strategii vnímá jako silný základ pro budoucnost a chce urychlit růst, zvýšit produktivitu a připravit Heineken na další fázi vývoje.
Jeho výhodou je silné zázemí v oblasti spotřebního zboží. Před působením v JDE Peet’s zastával funkci prezidenta mezinárodních trhů ve společnosti Kraft Heinz. Podle analytiků má zkušenosti jak z vyspělých, tak z rozvíjejících se trhů, což může být pro globální pivovar důležité. Pozitivně je vnímána také jeho schopnost rychle vyhodnotit problémy firmy a upravit strategii, což ukázal během krátkého působení v JDE Peet’s.
Na druhou stranu zůstává otázkou, jak se Oliveira vyrovná se specifiky pivního a alkoholového průmyslu. Někteří analytici upozorňují, že sice má silné manažerské zkušenosti ve spotřebním sektoru, ale v odvětví piva a alkoholu je nováčkem. Právě to může být riziko, protože Heineken potřebuje nejen zlepšit prodejní objemy, ale také dohnat konkurenta Anheuser-Busch InBev v oblasti výnosů pro investory.
Z pohledu investorů je jmenování Rafaela Oliveiry signálem, že Heineken chce do vedení přinést nový pohled a větší dynamiku. Firma má silné globální značky, včetně Heinekenu, Tigeru a Sol, ale bude muset prokázat, že dokáže růst i v prostředí slabší poptávky po pivu a vyšší opatrnosti spotřebitelů. Úspěch nového CEO se tak bude měřit hlavně schopností zlepšit prodeje, udržet marže a přesvědčit trh, že Heineken dokáže dlouhodobě vytvářet vyšší hodnotu pro akcionáře.
Graf Heineken (HEIA.NL, D1)
Zdroj: xStaton5
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