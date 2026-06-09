Nová hrozba pro autoprůmysl: Válka s Íránem může narušit dodávky klíčových materiálů ⚠️

Generální ředitel německého chemického gigantu BASF Markus Kamieth varoval, že konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem zhoršuje výhled pro automobilový sektor i širší ekonomiku. Podle něj rostou inflační tlaky a zároveň se zvyšuje riziko narušení dodavatelských řetězců.
BASF upozorňuje, že nedostatek některých základních vstupů může postupně zasáhnout i velmi přesně nastavenou výrobu automobilů. Právě automobilky jsou na plynulých dodávkách mimořádně závislé, protože výroba jednoho vozu vyžaduje tisíce komponentů od mnoha různých dodavatelů. Pokud začne chybět i zdánlivě menší materiál, může to vést k zastavení celé montážní linky.
Podle Kamietha už konflikt přispívá k nedostatku některých vstupů, například síry a helia. Tyto materiály mohou působit nenápadně, ale pro průmyslovou výrobu jsou důležité. Nedostatek základních chemických či technických surovin se často projeví až se zpožděním, protože problém může vzniknout hluboko v dodavatelském řetězci, daleko od samotné automobilky.
BASF patří mezi významné dodavatele pro globální automobilový průmysl. Společnost vyrábí nátěrové hmoty, plasty, katalyzátory, bateriové materiály a další chemické produkty, které využívají automobilky i jejich dodavatelé. Právě proto má její varování pro trh značnou váhu. Pokud by se nedostatek vstupů rozšířil, dopad by se nemusel omezit pouze na chemický sektor, ale mohl by zasáhnout celý výrobní řetězec automobilového průmyslu.
Největší riziko podle šéfa BASF přichází ve druhé polovině roku. Kamieth upozornil na „plíživé riziko“, že v určitém okamžiku některý materiál jednoduše nebude k dispozici. Pro automobilky jako Volkswagen nebo Mercedes-Benz to znamená další komplikaci v době, kdy už nyní čelí tlaku na náklady, slabší poptávce v některých regionech a nejistotě spojené s globální ekonomikou.
Situaci komplikuje i samotná povaha dodavatelských řetězců. Narušení se nemusí projevit okamžitě u finální výroby, ale může začít u chemikálií, kovů nebo jiných základních materiálů. Nákupní týmy automobilek se sice snaží rizika zmírnit, ale pokud problém vznikne daleko na začátku výrobního procesu, může být obtížné ho včas odhalit.
BASF je na geopolitické šoky citlivá i kvůli své globální působnosti. Společnost provozuje výrobní závody po celém světě a její evropské provozy jsou úzce propojené s automobilovým průmyslem. Zároveň firma rozšiřuje přítomnost v Číně, kde nedávno otevřela významný výrobní komplex. To ukazuje, jak silně je chemický průmysl propojen s globální ekonomikou.
Kamieth se vyjádřil také k riziku případného konfliktu kolem Tchaj-wanu. Podle něj ani Čína, ani USA nechtějí takový konflikt vyvolat. Zároveň ale upozornil, že úplné oddělení západních ekonomik od Číny by bylo prakticky nemožné. Čína má totiž v globální ekonomice mnohem větší význam než Rusko, a případné sankce či protiopatření by proto měly výrazně širší dopady.
Z pohledu investorů je varování BASF důležité především proto, že ukazuje na rostoucí zranitelnost průmyslových firem. Automobilový sektor i chemický průmysl mohou v dalších měsících čelit kombinaci vyšších nákladů, nejistých dodávek a slabší ekonomické aktivity. Pokud se geopolitické napětí dále zvýší, může se tlak na marže a výrobu ještě prohloubit.
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