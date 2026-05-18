Bitcoin jako propustka přes Hormuz? Írán spouští bitcoinové pojištění lodí ₿

- Írán spustil službu Hormuz Safe, která má pojišťovat lodě proplouvající Hormuzským průlivem.
- Platby mají být vypořádávány v Bitcoinu, což může pomoci obcházet část tradičního finančního systému.
- Systém může narazit na problém amerických sankcí a vysoké volatility Bitcoinu.
- Delší omezení průlivu by mohlo dál zatížit trh s ropou, lodní dopravu i globální dodavatelské řetězce.
- Írán spustil službu Hormuz Safe, která má pojišťovat lodě proplouvající Hormuzským průlivem.
- Platby mají být vypořádávány v Bitcoinu, což může pomoci obcházet část tradičního finančního systému.
- Systém může narazit na problém amerických sankcí a vysoké volatility Bitcoinu.
- Delší omezení průlivu by mohlo dál zatížit trh s ropou, lodní dopravu i globální dodavatelské řetězce.
Írán podle polooficiální agentury Fars spustil novou pojišťovací službu pro lodní společnosti, které chtějí proplouvat Hormuzským průlivem. Projekt s názvem Hormuz Safe má být vypořádáván v Bitcoinu a podle íránské vlády by mohl zemi přinést více než 10 miliard dolarů. Zatím však není jasné, v jakém časovém horizontu by těchto příjmů mělo být dosaženo ani jak přesně má celý systém fungovat.
Hormuzský průliv patří mezi nejdůležitější námořní trasy světa, protože přes něj proudí významná část globálních energetických dodávek. Írán jej fakticky uzavřel po zahájení amerických a izraelských leteckých úderů proti zemi. Od té doby se íránská vláda a Íránské revoluční gardy snaží svou kontrolu nad touto strategickou oblastí formalizovat, mimo jiné prostřednictvím mýta, poplatků a dalších plateb za průjezd.
Nové pojištění může být další cestou, jak z průlivu vytvořit zdroj příjmů. Podle informací agentury Fars má být služba určena pro íránské lodní společnosti a vlastníky nákladu. Pojištění má být kryptograficky ověřitelné a vztahovat se na zásilky proplouvající Perským zálivem, Hormuzským průlivem a okolními vodami. Platby mají být vypořádávány v Bitcoinu, přičemž krytí má začínat od okamžiku potvrzení zásilky.
Využití Bitcoinu není náhodné. Írán je dlouhodobě pod tlakem amerických sankcí a kryptoměny se pro něj staly jedním z nástrojů, jak částečně obejít omezení tradičního finančního systému. Právě proto může Hormuz Safe působit nejen jako pojišťovací produkt, ale také jako geopolitický signál vůči USA a jejich spojencům.
Z praktického hlediska však systém naráží na řadu otazníků. Bitcoin je vysoce volatilní aktivum, což komplikuje stanovení hodnoty pojistného, vypořádání případných škod i účetní zachycení plateb. Na rozdíl od stablecoinů navázaných na dolar se jeho cena může během krátké doby výrazně změnit. To může být pro mezinárodní lodní společnosti problém, zejména pokud by se jednalo o pojistné krytí v řádu milionů dolarů.
Další překážkou jsou sankce. Zahraniční vlastníci lodí mohou mít obavy, že zapojení do íránského systému, i přes Bitcoin, by mohlo být považováno za porušení amerických sankcí. Právě toto riziko může výrazně omezit ochotu zahraničních firem službu využívat, bez ohledu na to, zda Írán nabídne bezpečnější průjezd vyhrazenou trasou.
Situace v oblasti zůstává mimořádně napjatá. USA a Írán sice od začátku dubna dodržují křehké příměří, ale dohoda o budoucím režimu v Hormuzském průlivu je pro případný mírový rámec klíčová. Obě strany si nadále vyměňují ostré vzkazy a nedaří se jim shodnout na podmínkách obnovení jednání.
Dopady uzavření průlivu jsou už nyní citelné. Podle americké armády bylo začátkem května v Perském zálivu uvězněno více než 1 500 komerčních plavidel. Producenti ropy v regionu zároveň museli výrazně omezit těžbu, protože jim docházejí skladovací kapacity. Část lodí sice může proplout po trase poblíž íránského pobřeží, ale podle dostupných informací Írán v některých případech žádal platby až do výše 2 milionů dolarů.
Nejasná zůstává také vazba projektu Hormuz Safe na Íránské revoluční gardy. Agentura Fars je s nimi úzce spojována a není zřejmé, zda má nová služba být samostatným pojišťovacím produktem, nebo součástí širšího plánu na zavedení oficiálního systému poplatků za průjezd. Právě tato nejistota může dále zvyšovat nedůvěru zahraničních partnerů.
Íránští představitelé zároveň naznačují, že připravují širší mechanismus pro řízení provozu v průlivu. Podle šéfa parlamentní komise pro národní bezpečnost Ebrahima Aziziho mají výhody získat pouze komerční plavidla a strany, které s Íránem spolupracují. Subjekty zapojené do americko-izraelského konfliktu proti Íránu by naopak měly mít k trase omezený přístup.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
- Jak investovat do Bitcoinu?
- Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?
US Open: Investoři vyčkávají na klíčový report Nvidie
Poroste Wall Street dál? Společnosti z indexu S&P 500 hlásí nejsilnější růst tržeb od roku 2021
IEA bije na poplach🚨 Komerční zásoby ropy se tenčí nebezpečně rychle 🛢️
Shrnutí trhů: Energie se vrací do hry ⚡ Investoři se obávají nové eskalace na Blízkém východě 💥
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.