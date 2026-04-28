Novartis čeká těžká zkouška růstu ⚠️📉

- Novartisu klesl core provozní zisk o 12 % na 4,9 miliardy USD a tržby se snížily o 1 %.
- Největší tlak přišel od léku Entresto, jehož prodeje propadly o 42 % kvůli generické konkurenci.
- Firma sází na růst novějších léků, jako jsou Kisqali a Pluvicto.
- Vedení očekává návrat k růstu ve druhé polovině roku, ale investoři budou sledovat, zda nové produkty zvládnou nahradit výpadek starších tahounů.
Švýcarská farmaceutická společnost Novartis vstoupila do roku slabšími výsledky, než trh očekával. V prvním čtvrtletí jí klesl core provozní zisk o 12 % na 4,9 miliardy USD, zatímco analytici oslovení agenturou Bloomberg čekali zisk kolem 5,18 miliardy USD. Tržby se zároveň snížily o 1 %, což představuje první pokles za téměř dva roky.
Hlavním důvodem slabších výsledků je sílící generická konkurence, která tvrdě zasáhla některé z nejdůležitějších léků společnosti. Nejvýraznější dopad byl vidět u přípravku Entresto, dříve jednoho z největších tahounů Novartisu. Jeho tržby v posledním čtvrtletí propadly o 42 %, což bylo horší, než analytici očekávali.
Pro generálního ředitele Vase Narasimhana jde o důležitou zkoušku strategie, kterou v posledních letech prosazuje. Novartis se po oddělení vedlejších aktivit soustředí především na inovativní léky na předpis, jenže právě nyní čelí jednomu z největších patentových tlaků ve své historii. Ztráta exkluzivity u starších úspěšných přípravků znamená, že firma musí rychleji nahrazovat výpadky novými zdroji růstu.
Pozitivní zprávou je, že novější léky začínají získávat na významu. Růst poptávky zaznamenal například přípravek Kisqali na léčbu rakoviny prsu a také Pluvicto, který se používá u rakoviny prostaty. Právě tyto léky mají podle vedení firmy postupně převzít roli hlavních růstových motorů.
Společnost zároveň potvrdila, že je stále na cestě splnit celoroční výhled. Finanční ředitel Mukul Mehta uvedl, že Novartis očekává návrat k růstu ve druhé polovině roku. To bude pro investory klíčové, protože současný pokles ukazuje, jak citlivé jsou výsledky firmy na ztrátu patentové ochrany u nejúspěšnějších produktů.
Novartis se snaží budoucí růst podpořit také akvizicemi. V minulém čtvrtletí dokončil převzetí společnosti Avidity Biosciences, jehož hodnota může dosáhnout až 12 miliard USD. Jde o největší akvizici firmy za více než deset let. Novartis tím získává platformu zaměřenou na doručování léčiv přímo do svalových buněk, což analytici vnímají jako potenciální zdroj nových významných léků.
Vedle toho firma plánuje výrazně posílit výrobu ve Spojených státech. Novartis slíbil vybudovat sedm nových zařízení v USA v rámci širší investice za 23 miliard USD. Tento krok má nejen rozšířit lokální výrobní kapacity, ale také snížit riziko dopadů případných celních tlaků ze strany americké administrativy.
Akcie Novartisu si od začátku roku připsaly něco přes 4 %, zatímco konkurenční Roche ztratila přibližně 2 %. To ukazuje, že investoři zatím Novartisu dávají určitou důvěru, i když krátkodobé výsledky potvrzují náročné období. Rozhodující bude, zda růst nových léků dokáže dostatečně rychle kompenzovat propad starších přípravků, především Entresta.
Z investičního pohledu je Novartis nyní ve fázi přechodu. Krátkodobě na firmu doléhá patentový útes, tlak generik a slabší ziskovost. Dlouhodobější příběh však zůstává postavený na inovacích, akvizicích a růstu novějších onkologických a specializovaných léčiv. Pokud se společnosti podaří ve druhé polovině roku skutečně obnovit růst, může současné slabší čtvrtletí působit spíše jako přechodná fáze než jako začátek hlubšího problému.
Graf NOVN.CH (D1)
Akcie společnosti Novartis výrazně oslabily a aktuálně se obchodují kolem úrovně 109,28 CHF. Cena prudce prorazila pod oba klíčové klouzavé průměry, konkrétně pod EMA 50 na úrovni 118,64 CHF i pod SMA 100 na úrovni 117,12 CHF, což potvrzuje zhoršení technického nastavení. Tento pokles navazuje na předchozí slábnutí trendu po dosažení lokálního maxima v oblasti nad 128 CHF. Negativní signál podporuje také RSI, které se nachází na hodnotě 31,5. To znamená, že akcie jsou velmi blízko přeprodané zóny, ale zároveň stále ukazují na silný prodejní tlak. Pokud by RSI kleslo pod hranici 30, mohlo by to naznačit krátkodobé přeprodání a prostor pro technický odraz. Zatím však graf spíše ukazuje, že prodávající mají nad trhem výraznou převahu.
Z technického pohledu je nyní důležité sledovat oblast kolem 109 CHF, kde se cena aktuálně nachází. Pokud by došlo k jejímu prolomení, další potenciální podpora se může nacházet v pásmu kolem 105–106 CHF, případně níže u dřívějších konsolidačních úrovní. Naopak pro zlepšení technického obrazu by akcie musely nejprve stabilizovat pokles a následně se vrátit alespoň nad oblast 113 CHF. Výraznější býčí signál by přišel až po návratu nad 117–119 CHF, kde se nacházejí oba klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
