Novartis zklamal svými tržbami a poslal akcie dolů ke klíčové úrovni supportu 💥

Novartis (NOVN.CH) zveřejnil výsledky za první čtvrtletí 2026, které zklamaly investory i analytiky.
- Čisté tržby dosáhly 13,11 miliardy USD, což představuje meziroční pokles o 1 % a zaostání za konsenzem analytiků na úrovni 13,40 miliardy USD.
- Core provozní zisk klesl o 12 % na 4,9 miliardy USD, zatímco trh očekával přibližně 5,1 miliardy USD.
- Klíčovým důvodem slabých výsledků je ztráta patentové exkluzivity u tří hlavních léků: léku na srdce Entresto, jehož tržby se propadly o 42 % na 1,31 miliardy USD; léku na poruchy krve Promacta, který zaznamenal pokles o 66 %; a léku na leukémii Tasigna, jehož tržby klesly o 59 %.
- Celkový výpadek tržeb v důsledku rozšiřování generické konkurence se za celý rok 2026 odhaduje přibližně na 4 miliardy USD.
Navzdory obtížnému začátku roku vedení společnosti potvrzuje celoroční výhled. Očekává nízký jednociferný růst čistých tržeb a nízký jednociferný pokles core provozního zisku. Finanční ředitel Mukul Mehta zdůraznil, že výsledky za první čtvrtletí byly v souladu s interními očekáváními společnosti a návrat k růstu se očekává ve druhé polovině roku.
Společnost počítá se zrychlením prodejů nových prioritních léků, jako jsou Kisqali, Pluvicto, Kesimpta, Scemblix a Leqvio, které mají částečně kompenzovat erozi způsobenou generickou konkurencí. Novartis navíc signalizoval možnost zvýšení střednědobého a dlouhodobého výhledu růstu, jakmile budou ve druhé polovině roku 2026 k dispozici data z několika klíčových klinických studií. Společnost už dříve aktualizovala svůj cíl pro roky 2025–2030, kdy očekává roční růst tržeb o 5 až 6 % při konstantních měnových kurzech.
Významným dodatečným rizikovým faktorem zůstává cenová politika Trumpovy administrativy, konkrétně mechanismus Most Favored Nation, který váže ceny léků v USA na ceny v jiných bohatých zemích. CEO Vas Narasimhan varoval, že odvětví plně pocítí dopad této politiky během příštích 18 měsíců. Její efekt je zatím omezen hlavně na segment Medicaid, který tvoří 5 až 10 % tržeb.
Akcie Novartisu reagovaly na výsledky za první čtvrtletí poklesem o téměř 4 % a od začátku roku se nyní obchodují prakticky beze změny. To odráží opatrný přístup trhu ke společnosti v období transformace produktového portfolia.
Denní graf akcií Novartis ukazuje jasné zpomalení několikaměsíčního uptrendu, který cenu vytáhl z oblasti kolem 88 CHF až na vrchol nad 132 CHF dosažený na začátku roku 2026. Dnešní seance přinesla prudké proražení pod předchozí konsolidační zónu a stáhla cenu na 111,18 CHF. To představuje prolomení několika linií supportu z kanálového patternu VWAP, který je viditelný v grafu. Nejdůležitější technický signál přichází z oscilátoru RSI(14), který klesl na 28,63 a dostal se hluboko do přeprodané zóny pod 30. Tato úroveň na tomto grafu historicky dvakrát předcházela možnému odrazu směrem nahoru, vyznačenému fialovými obdélníky v únoru a dubnu 2025. Klíčovou úrovní supportu zůstává horizontální poptávková zóna kolem 97 CHF, definovaná Volume Profile a černou trendovou linií. Právě zde byla před proražením v polovině roku 2025 soustředěna významná aktivita. Nejbližší technický support se nachází kolem 108 CHF, zatímco případný odraz narazí na rezistenci na úrovni 116 CHF. V této oblasti se sbíhají horní pásma kanálu a nedávná konsolidační zóna.
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.