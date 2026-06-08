Virgin Galactic (SPCE) rostl o 200 % kvůli omylu se SpaceX 🚀

Chystaný vstup společnosti SpaceX na burzu vyvolal mezi investory mimořádný zájem. Jenže část drobných investorů se podle všeho nechala zmást podobností burzovních zkratek. Místo instrumentu s tickerem SPCX, který je spojován se SpaceX, nakupovali akcie SPCE, tedy společnosti Virgin Galactic.
Tato záměna odstartovala prudký růst akcií firmy Richarda Bransona, která se dlouhodobě potýká s vážnými problémy. Virgin Galactic naposledy uskutečnila komerční let v roce 2024 a její hospodaření zůstává slabé. Přesto akcie díky náhlému přílivu peněz vystřelily během krátké doby o více než 200 %.
SpaceX (SPCX) vs. Virgin Galactic (SPCE): Komunita na Redditu proměnila omyl ve spekulativní obchod
K růstu nepřispěli pouze zmatení investoři. Situace si rychle všimli také uživatelé sociální sítě Reddit, kteří začali akcie Virgin Galactic nakupovat záměrně. Z původního omylu se tak stal spekulativní obchod, který připomínal dřívější vlny kolem takzvaných meme akcií.
Na sociálních sítích se navíc začaly šířit výzvy, které lákaly další nezkušené investory k nákupu SPCE pod dojmem, že jde o SpaceX. Celý případ tak ukazuje, jak rychle se může burzovní příběh změnit v davovou spekulaci, zvlášť když je obchodování dostupné přes mobilní aplikace během několika kliknutí.
Firma Virgin Galactic po záměně se SpaceX oznámila emisi akcií
Virgin Galactic využila prudkého nárůstu ceny k rychlé reakci. Firma, která v prvním kvartálu vykázala čistou ztrátu 65 milionů dolarů, oznámila sekundární emisi akcií SPCE. Cílem bylo získat nové prostředky a splatit část firemních dluhů.
Tento krok ale znamenal zředění podílů stávajících akcionářů. Trh proto zareagoval prudkým výprodejem a akcie Virgin Galactic během jediného dne spadly o 39 %. Část spekulativní bubliny tak velmi rychle splaskla.
I přes tento propad ale zůstali někteří investoři v zisku. Ten, kdo akcie nakoupil před třemi týdny, mohl být podle dostupných údajů stále v plusu přibližně 77 %. To však nic nemění na tom, že dlouhodobý vývoj společnosti zůstává velmi slabý. Za posledních pět let akcie Virgin Galactic odepsaly 99,61 %.
Celý příběh je varováním pro drobné investory. Na trzích nestačí sledovat pouze populární téma nebo známé jméno. Důležité je ověřit si přesný ticker, samotnou společnost i důvod, proč cena akcie roste. V tomto případě nebyl hlavním motorem fundament, ale omyl, sociální sítě a krátkodobá spekulace.
Graf Virgin Galactic (SPCE.US, D1)
Zdroj: xStation5
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