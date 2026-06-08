US Open: Nasdaq se zotavuje díky poklesu cen ropy 📈 Akcie Intelu a Corningu prudce rostou

Americké akciové indexy se zotavují po prudkém výprodeji z minulého týdne, který v pátek vyvrcholil více než 4% poklesem Nasdaqu. Futures na Nasdaq 100 rostou téměř o 1,5 % na 29 300 bodů, zatímco S&P 500, Russell 2000 a DJIA také umazávají ztráty, i když v menším rozsahu. Zisky se soustředí hlavně do technologických akcií a polovodičového sektoru. Dnešní makroekonomický kalendář je prakticky prázdný. Data z Evropy ukázala výraznější než očekávaný pokles německých průmyslových objednávek a investorský sentiment v eurozóně, který mírně překonal očekávání, ale zůstal hluboko v negativním pásmu. Ceny ropy Brent (OIL) mezitím klesly z úrovně kolem 94 USD na 93 USD za barel, což podporuje zlepšení celkového tržního sentimentu.
- Donald Trump uvedl, že dohoda s Íránem je blízko, zatímco izraelský premiér Benjamin Netanyahu údajně stáhl plány na odvetný úder proti Íránu po nedávném ostřelování ze strany Teheránu. Trhy tento vývoj vnímají jako signál zmírnění geopolitického napětí.
- Google a NVIDIA podle serveru The Information údajně zvažují Intel jako záložního výrobce čipů. Tato zpráva podporuje zotavení akcií Intelu po nedávné slabosti, přičemž titul roste přibližně o 8 %.
- Amazon dosáhl dohody se společností Corning ohledně výroby optických vláken ve Spojených státech. Akcie Amazonu po otevření zpočátku rostly téměř o 7 %, než část těchto zisků odevzdaly.
US100 (interval H1)
Zdroj: xStation
Zdroj: xStation
Firemní zprávy
Strategy (MSTR)
- Akcie Strategy se zotavují po jednom z nejhorších týdnů v historii společnosti. Titul minulý týden ztratil více než 24 %, což byl jeho nejslabší týdenní výkon od kolapsu kryptoměnového trhu po bankrotu FTX v listopadu 2022. Tlak na akcie nepřišel pouze kvůli korekci Bitcoinu, ale také kvůli rozhodnutí společnosti poprvé od roku 2022 prodat část svých BTC držených v rezervách.
- Strategy zároveň zůstává odhodlaná pokračovat ve své dlouhodobé strategii akumulace Bitcoinu. Společnost oznámila nákup dalších 1 550 BTC v hodnotě přibližně 101 mil. USD. Pro investory to posiluje pohled, že manažerský tým Michaela Saylora nadále vnímá tržní poklesy jako příležitost ke zvýšení expozice vůči digitálním aktivům. Spolu s téměř 4% zotavením Bitcoinu rostou akcie Strategy zhruba o 4 %.
Corning (GLW)
- Společnost Corning je dnes v centru pozornosti poté, co oznámila víceletou dohodu s Amazonem na dodávky optických vláken pro rozšiřování infrastruktury datových center v USA. Dohoda v hodnotě miliard USD dále posiluje pozici Corningu jako jednoho z klíčových beneficientů globálního boomu umělé inteligence.
- Řešení společnosti v oblasti optických vláken jsou při výstavbě moderních datových center stále důležitější. Umožňují vysokorychlostní propojení mezi servery, AI procesory a síťovou infrastrukturou. Investice má zároveň vytvořit přibližně 1 000 pracovních míst v závodech Corningu v Severní Karolíně. Investoři na oznámení reagovali pozitivně. Akcie vzrostly o více než 9 % a dostaly se na nová rekordní maxima.
Amazon (AMZN)
- Pro Amazon představuje dohoda s Corningem další krok v urychleném budování infrastruktury potřebné pro podporu služeb tažených AI. Rostoucí poptávka po výpočetním výkonu vede k investicím nejen do procesorů a datových center, ale také do pokročilých síťových řešení schopných zvládat obrovské objemy datového provozu.
- Reakce trhu byla mírnější než v případě Corningu. Akcie Amazonu rostly zhruba o 1 %. Investoři vnímají dohodu především jako strategický krok k zajištění klíčových komponent AI infrastruktury společnosti, která se stává jedním z hlavních motorů růstu Amazonu.
Nvidia (NVDA)
- Nvidia oznámila partnerství s jihokorejskou společností SK Hynix zaměřené na pokročilé paměťové technologie používané v rozšiřujícím se ekosystému AI továren společnosti. Spolupráce má strategický význam, protože paměti s vysokou propustností (HBM) patří mezi nejdůležitější komponenty pohánějící novou generaci AI akcelerátorů.
- Trh oznámení přijal pozitivně. Akcie Nvidie rostly a nadále patří mezi hlavní zdroje síly v polovodičovém sektoru.
Marvell Technology (MRVL)
- Marvell Technology patří mezi dnešní nejsilnější tituly poté, co byla společnost vybrána k zařazení do indexu S&P 500. Vstup do hlavního amerického akciového benchmarku obvykle vede k automatickému přílivu kapitálu z pasivních fondů a ETF, které index sledují.
- Oznámení dále zdůrazňuje rostoucí roli Marvellu v ekosystému umělé inteligence. Společnost se specializuje na pokročilé síťové čipy a řešení pro datová centra, která jsou nezbytná pro nasazování AI infrastruktury. Akcie rostou téměř o 8 %, zatímco od začátku roku titul posílil o více než 200 %. Marvell se tak řadí mezi nejvýraznější beneficienty pokračující rally tažené AI.
Flex (FLEX)
- Do indexu S&P 500 byla zařazena také společnost Flex, což pomohlo akciím k růstu přibližně o 5 %. Firma patří mezi největší světové poskytovatele výrobních a dodavatelsko-řetězcových řešení pro technologický a průmyslový sektor.
- Zařazení do indexu odráží rostoucí velikost společnosti a její zlepšující se finanční pozici. Pro investory členství v S&P 500 nejen zvyšuje viditelnost firmy, ale může v čase přilákat i další institucionální kapitál.
Nurix Therapeutics (NRIX)
- Akcie biotechnologické společnosti Nurix Therapeutics výrazně vzrostly poté, co firma oznámila spolupráci se společností Roche zaměřenou na vývoj a komercializaci přípravku bexobrutideg. Akcie po oznámení vyskočily zhruba o 24 %.
- Program se zaměřuje na technologii degradace proteinů určenou k léčbě rakoviny a autoimunitních onemocnění. Partnerství s jednou z předních světových farmaceutických společností výrazně posiluje důvěryhodnost výzkumné platformy Nurixu a mohlo by urychlit vývoj terapie. Silná reakce trhu naznačuje, že investoři ve spolupráci vidí významný dlouhodobý komerční potenciál.
Grafy Intel a Corning (interval D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.