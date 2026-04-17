Nové LNG projekty mohou změnit trh s plynem 🔥

- Čistý export plynu z USA má vzrůst na 18,7 Bcf/d v roce 2026 a na 20,5 Bcf/d v roce 2027
- Export LNG poroste díky novým terminálům a vyšší poptávce mimo oblast Hormuzského průlivu
- Evropa zůstává hlavním odběratelem amerického LNG, zatímco export do Číny klesl na nulu
- Potrubní exporty podpoří hlavně rostoucí poptávka po plynu v Mexiku
Exporty amerického zemního plynu budou v příštích dvou letech dál růst. Podle nejnovějšího výhledu se čistý export plynu z USA zvýší v roce 2026 o 18 % na 18,7 Bcf/d a v roce 2027 přidá dalších 10 % na 20,5 Bcf/d. Hlavním motorem tohoto růstu bude především rychlé navyšování kapacit pro vývoz LNG, ale také vyšší potrubní exporty, zejména do Mexika.
Zdroj: EIA
Samotný export amerického LNG má letos vzrůst o 1,9 Bcf/d na průměrných 17,0 Bcf/d a v roce 2027 se má zvýšit o dalších 9 %, tedy o 1,5 Bcf/d. Za růstem stojí spuštění několika nových exportních projektů, které budou postupně nabíhat do plného provozu do konce roku 2027. Vyšší využití terminálů zároveň podporuje i napjatá situace kolem Hormuzského průlivu, která zvyšuje poptávku po dodávkách LNG z oblastí mimo tento strategický uzel.
Důležitým faktorem je i výpadek části katarské exportní kapacity. Narušení toků přes Hormuz se koncentruje hlavně v Kataru a týká se více než 10 Bcf/d, tedy asi 20 % globálních dodávek LNG. Po březnovém útoku na zařízení Ras Laffan navíc Katar utrpěl škody na části exportní infrastruktury a opravy mohou podle odhadů trvat až pět let. To vytváří prostor právě pro americké exportéry.
Současná maximální exportní kapacita USA činí 18,3 Bcf/d, ale v dalších dvou letech se má dále rozšířit. V roce 2026 mají být spuštěny nové vlaky projektu Corpus Christi Stage 3 a první dvě jednotky Golden Pass LNG. V roce 2027 mají následovat projekty Port Arthur LNG Phase 1, Rio Grande LNG Trains 1 & 2 a také poslední vlak Golden Pass LNG. Vedle toho získaly terminály Plaquemines LNG a Elba Island LNG povolení ke zvýšení exportní kapacity.
Zdroj: EIA
Z regionálního pohledu zůstává hlavním odběratelem amerického LNG Evropa. V roce 2025 tam export dosáhl rekordních 10,3 Bcf/d, oproti 6,3 Bcf/d v roce 2024, a tvořil 68 % celkového objemu amerických exportů LNG. Nejrychleji rostly dodávky do Itálie a Polska. Naopak vývoz do Asie klesl z 4,0 Bcf/d na 2,5 Bcf/d a podíl regionu spadl na 16 %. Vývoz do Číny se dokonce propadl na nulu, zatímco o výrazný růst se postaral Egypt, kam americké dodávky vzrostly na 1,2 Bcf/d.
Vedle LNG porostou i potrubní exporty. Ty by měly dosáhnout 9,8 Bcf/d v roce 2026 a 10,0 Bcf/d v roce 2027. Hlavní roli zde hraje Mexiko, kde roste poptávka po plynu kvůli výrobě elektřiny i rozvoji nových LNG zařízení. Právě nové mexické projekty budou zásobovány plynem z USA, což dále posílí přeshraniční exportní toky.
Naopak dovoz plynu z Kanady by měl postupně slábnout. Po průměru 8,6 Bcf/d v roce 2025 se očekává pokles na 8,0 Bcf/d v roce 2027. Důvodem je postupné spuštění nových LNG kapacit na západním pobřeží Kanady a také růst těžby v oblasti Appalachia, která více pokryje poptávku na severovýchodě USA.
Pro investory je důležité, že USA dál upevňují svou pozici jednoho z klíčových světových dodavatelů zemního plynu. Kombinace nové exportní infrastruktury, vyšší zahraniční poptávky a problémů konkurenčních producentů vytváří podmínky pro pokračující růst amerického LNG sektoru i v dalších letech.
Graf NATGAS (H1)
Aktuálně se zemní plyn obchoduje v blízkosti 2,81 USD, tedy nad klouzavými průměry EMA 50 na 2,739 USD i SMA 100 na 2,670 USD, což potvrzuje zlepšené krátkodobé technické nastavení. Po vytvoření cenového gapu se na trhu rozvinul růstový trend, který cenu posunul výrazně výše. CCI se pohybuje kolem hodnoty 71, což ukazuje na stále pozitivní momentum, ale bez extrémní překoupenosti. Také Momentum 102,368 potvrzuje, že kupci mají zatím navrch, i když v posledních hodinách je vidět spíše zpomalení růstu a přechod do užší konsolidace. Objem obchodů není extrémní, což může znamenat, že trh nyní čeká na nový impuls pro rozhodnější pohyb.
Zdroj: xStation5
