Nový letecký gigant nevznikne, megafúze končí dřív, než začala ✈️

- United Airlines potvrdily, že zvažovaly spojení s American Airlines, jednání však skončila.
- American Airlines odmítly v rozhovorech pokračovat a preferují samostatné fungování.
- Fúze by pravděpodobně čelila silnému regulačnímu i politickému tlaku.
- Pro investory jde hlavně o signál, že United hledají cesty k dalšímu strategickému růstu.
Generální ředitel United Airlines Scott Kirby potvrdil, že oslovil American Airlines s návrhem na možné spojení obou leteckých společností. Šlo by o mimořádně významnou transakci, která by vytvořila jednoho z nejsilnějších globálních hráčů v letecké dopravě. Podle Kirbyho však jednání skončila, protože American Airlines neměly zájem v rozhovorech pokračovat.
Kirby ve svém prohlášení uvedl, že cílem nebyla záchrana slabé společnosti, ale vytvoření větší a konkurenceschopnější aerolinky. Spojení mělo podle něj přinést větší rozsah, nové příležitosti pro zákazníky, zaměstnance i obsluhovaná města a také silnější pozici amerického letectví v globální konkurenci.
Zásadní otázkou by byla regulace. Kirby tvrdil, že případná fúze by mohla projít schvalovacím procesem, pokud by společnosti přistoupily k odprodejům v některých domácích trzích. Podle jeho pohledu by regulátoři mohli uznat přínosy pro zákazníky, zaměstnance i širší ekonomiku. American Airlines však tento pohled nesdílely a o spojení s United neprojevily zájem.
Politický rozměr celé věci rovněž nebyl zanedbatelný. Americký prezident Donald Trump dříve naznačil, že by preferoval zachování obou aerolinek jako samostatných konkurentů, což by případné schvalování takto velké transakce dále komplikovalo.
Pro investory je důležité, že United tímto krokem ukázaly ambici dále růst nejen organicky, ale případně i prostřednictvím strategické konsolidace. Zároveň se však ukazuje, že další velká fúze v americkém letectví by byla mimořádně složitá. Trh je už dnes koncentrovaný kolem několika velkých hráčů a jakýkoliv pokus o spojení United a American by pravděpodobně čelil tvrdému zkoumání ze strany antimonopolních úřadů.
Akcie United v předobchodní fázi po zveřejnění zprávy mírně klesaly, zatímco akcie American Airlines zůstávaly bez výraznější změny. Reakce trhu tak naznačuje, že investoři zatím nepovažují obnovení jednání za pravděpodobné a celou věc vnímají spíše jako uzavřenou kapitolu než jako bezprostřední katalyzátor pro ocenění akcií.
Z pohledu United může mít Kirbyho veřejné vyjádření ještě jeden význam. Přestože jasně uvedl, že bez ochotného partnera není možné tak velkou transakci uskutečnit, současně velmi podrobně popsal logiku celé fúze. To může naznačovat, že myšlenka konsolidace pro něj zcela nezmizela, pouze narazila na aktuální odpor American Airlines.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
