Nový rival Nvidie zdvojnásobil cenu za jediný den📈

- Cerebras Systems debutovala na Nasdaq 14. května 2026 a první den vyskočila o 68 procent
- IPO cena byla 185 dolarů, akcie uzavřely na 311,07 dolaru, tržní kapitalizace přesáhla 95 miliard dolarů
- Společnost vybrala 5,55 miliardy dolarů, největší technologické IPO od debutu Uberu v roce 2019
- Poptávka investorů převýšila nabídku více než 20-násobně, původní cena byla jen 115 až 125 dolarů
- Smlouva s OpenAI má hodnotu více než 20 miliard dolarů, Amazon Web Services také nasazuje čipy Cerebras
- Riziko: 86 procent tržeb pochází jen od dvou zákazníků, valuace přesahuje 130násobek tržeb
Wall Street zažila ve čtvrtek jeden z nejdramatičtějších burzovních debutů posledních let. Společnost Cerebras Systems, výrobce čipů pro umělou inteligenci prezentovaný jako přímý vyzyvatel Nvidie, vstoupila na Nasdaq pod tickerem CBRS a její akcie v průběhu jediného obchodního dne vyskočily o 68 procent.
Cerebras stanovila IPO cenu na 185 dolarů za akcii a vybrala 5,55 miliardy dolarů prodejem 30 milionů akcií, což z ní dělá největší technologické IPO roku 2026. Poptávka ze strany institucionálních investorů byla mimořádná. Objednávky převýšily dostupný počet akcií více než 20násobně, což společnosti umožnilo cenu několikrát agresivně upravit nahoru. Původní cenové rozpětí přitom bylo stanoveno jen na 115 až 125 dolarů za akcii. Akcie otevřely na úrovni 350 dolarů, v průběhu dne dosáhly maxima 385 dolarů a nakonec uzavřely na 311,07 dolaru. Tržní kapitalizace se po debutu pohybovala okolo 70 miliard dolarů.
GRAF: CBRS.US (M1)
Zdroj: xStation5
Klíčovou technologii společnosti představuje procesor Wafer Scale Engine 3, čip velikosti celého křemíkového waferu s více než čtyřmi biliony tranzistorů. Podle společnosti jde o procesor 58-krát větší než špičkový GPU čip, který dokáže zpracovávat AI modely až 15-krát rychleji při nižší spotřebě energie. Právě tato architektura dává Cerebras potenciál proniknout do segmentu, kterému dnes dominuje Nvidia, přičemž důraz klade zejména na oblast inference, tedy výpočty umožňující AI modelům odpovídat uživatelům v reálném čase.
Investoři ocenili také rostoucí klientské portfolio. V lednu Cerebras oznámila víceletou dohodu s OpenAI pokrývající 750 megawattů inferenční kapacity, rozšiřitelné na dva gigawatty do roku 2030, s celkovou hodnotou přesahující 20 miliard dolarů při plném využití. Amazon Web Services v březnu podepsal závaznou smlouvu o nasazení čipů Cerebras ve vlastních datových centrech. Právě tato jména dodávají investorům důvěru v budoucí poptávku a snižují obavy z přílišné závislosti na jediném partnerovi.
Navzdory euforickému debutu je třeba zachovat chladnou hlavu. Akcie se po prvním obchodním dni obchodovaly za více než 13-0násobek tržeb, což výrazně převyšuje valuace mnohem větších a ziskovějších čipových společností včetně samotné Nvidie. Příjmy jsou navíc silně koncentrované, protože loni pocházelo 86 procent tržeb jen od dvou zákazníků vázaných na Spojené arabské emiráty.
