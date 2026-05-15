Zavírání závodů? 🏭 U Volkswagenu naráží úspory na tvrdý odpor zaměstnanců ⚠️

- Odbory Volkswagenu jasně odmítají zavírání závodů a trvají na dohodě z roku 2024.
- Automobilka hledá způsoby, jak snížit přebytečnou kapacitu bez přímého rušení továren.
- Ve hře jsou partnerství s externími firmami, možné využití čínské spolupráce nebo prodej závodu v Osnabrücku.
- Volkswagen čelí tlaku na úspory kvůli slabším maržím, drahé elektromobilitě a silné konkurenci z Číny.
Volkswagen se znovu dostává pod tlak kvůli slabší poptávce, vysokým nákladům a přebytečné výrobní kapacitě v Německu. Vedení automobilky hledá způsoby, jak zefektivnit domácí výrobní síť, ale naráží na tvrdý odpor zaměstnanců. Nejvyšší zástupci zaměstnanců a odborů jasně uvedli, že zavírání závodů nepřipustí. Šéfka podnikové rady Daniela Cavallo, předsedkyně IG Metall Christiane Benner a regionální odborový lídr Thorsten Groeger zdůraznili, že dohoda z roku 2024, která počítá se zachováním německých závodů, nesmí být zpochybňována. Podle jejich slov se základní situace nezměnila a stejně tak zůstávají v platnosti i červené linie zaměstnanecké strany.
Automobilka se snaží řešit problém nevyužité kapacity, aniž by formálně přistoupila k uzavírání továren. To je citlivé především v Německu, kde má Volkswagen silnou průmyslovou základnu, významné politické vazby a mimořádně vlivné odbory. V úvahu proto přicházejí alternativní scénáře, například spolupráce s externími partnery, sdílení výrobních kapacit nebo hledání nového využití pro některé závody. Mezi diskutovanými možnostmi se objevuje spolupráce s čínskými partnery nebo případný prodej závodu v Osnabrücku obranné společnosti. Takové kroky by mohly pomoci snížit tlak na kapacity, aniž by Volkswagen přímo porušil závazky vůči zaměstnancům.
Tlak na změny však vychází z hlubších problémů. Marže Volkswagenu oslabuje slabší poptávka, drahý přechod na elektromobily, rostoucí konkurence čínských výrobců a také vyšší cla. K tomu se přidává geopolitická nejistota, včetně konfliktů na Blízkém východě, které zvyšují náklady a komplikují dodavatelské řetězce. Po dalším poklesu zisku na začátku roku vedení pod šéfem Oliverem Blumem znovu zdůraznilo potřebu dalších úspor. Volkswagen tak stojí před obtížným úkolem: musí zlepšit efektivitu, ale zároveň nesmí vyvolat otevřený konflikt se zaměstnanci, který by mohl paralyzovat restrukturalizaci.
Výroky vedení přitom ukazují, že téma závodů zůstává velmi citlivé. Šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer uvedl, že skupina pracuje na úpravě přebytečných objemů a zavírání továren označil za druhou nejlepší možnost. Právě taková formulace však může mezi odbory vyvolávat nervozitu, protože naznačuje, že vedení tuto variantu zcela nevylučuje, i když ji nechce stavět na první místo. Odboráři naopak deklarují, že jsou ochotni jednat o návrzích uvnitř skupiny i s externími partnery, pokud budou respektovat závazky z roku 2024 a zachovají principy kvalitní práce, kariérních perspektiv a jistoty zaměstnání.
Z investičního pohledu je situace pro Volkswagen složitá. Na jedné straně trh od automobilky očekává razantnější úspory, vyšší efektivitu a lepší využití kapitálu. Na druhé straně silné odbory a politická citlivost německých závodů výrazně omezují prostor pro rychlé a tvrdé restrukturalizační kroky. To může znamenat pomalejší ozdravování marží, ale zároveň nižší riziko sociálního konfliktu, pokud se firmě podaří najít kompromisní řešení přes partnerství, sdílení výroby nebo přesměrování kapacit do nových oblastí.
Celkově Volkswagen vstupuje do další fáze restrukturalizace s velmi omezeným manévrovacím prostorem. Firma potřebuje snižovat náklady a řešit přebytečné kapacity, ale zavírání závodů zůstává pro zaměstnance nepřijatelné. Výsledek bude záviset na tom, zda vedení dokáže najít realistické využití pro méně vytížené továrny a zároveň přesvědčit investory, že bez uzavírání závodů lze dosáhnout dostatečných úspor. Pro trh bude klíčové sledovat především budoucnost závodu v Osnabrücku, případné dohody s externími partnery a další vývoj marží značky Volkswagen.
