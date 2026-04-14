Travere Therapeutics roste po schválení FILSPARI pro FSGS od FDA

Akcie Travere Therapeutics byly 14. dubna výše o 34,8 % na 41,38 USD poté, co během dne rostly až o 46,6 %, když FDA schválila přípravek FILSPARI (sparsentan) pro fokálně segmentální glomerulosklerózu (FSGS). Rozhodnutí z přípravku FILSPARI dělá první a jediný lék schválený FDA pro FSGS a zároveň rozšiřuje jeho využití mimo stávající indikaci u IgA nefropatie. Zdroj: xStation5
Schválení FDA rozšiřuje dosah přípravku FILSPARI
Travere uvedl, že FILSPARI byl schválen ke snížení proteinurie u dospělých a dětí ve věku od 8 let s FSGS bez nefrotického syndromu. Podle společnosti nová indikace zvyšuje celkovou adresovatelnou populaci v USA na více než 100 000 pacientů, včetně více než 30 000 pacientů s FSGS, přičemž lék bude okamžitě dostupný k předepisování nefrology.
Proč akcie reagovaly tak silně
Schválení odstranilo důležitou regulační nejistotu poté, co FDA v lednu prodloužila přezkum a vyžádala si další údaje o klinickém přínosu. Zároveň přípravku FILSPARI otevírá druhý komerční trh; ve čtvrtém čtvrtletí 2025 totiž v USA vygeneroval čisté tržby 103,3 milionu USD, což investorům dává jasnější cestu k širšímu růstu tržeb.
Travere zároveň upozornil na data ze studie fáze 3 DUPLEX, v níž FILSPARI vykázal statisticky významné snížení proteinurie oproti irbesartanu. Reuters uvedl, že Jefferies očekává vrchol ročních tržeb z indikace FSGS na úrovni 961 milionů USD do roku 2033, což ukazuje, proč bylo schválení vnímáno jako významný komerční milník.
Trhy nyní budou sledovat tempo uvedení léčby pro FSGS na trh, zájem lékařů a to, zda Travere dokáže rozšířenou indikaci proměnit v trvalý růst tržeb. Investoři budou zároveň sledovat i konkurenční vývoj, včetně programu atrasentan od Novartisu u FSGS.
