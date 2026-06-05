Nvidia sází na všechny, protože celá HBM „velká trojka“ získala certifikaci Vera Rubin

Oficiální potvrzení společnosti Nvidia, že paměti HBM4 od SK hynix, Samsungu a Micronu získaly certifikaci pro její nadcházející platformu Vera Rubin, je mnohem víc než jen dobrá zpráva pro výrobce pamětí. Z tržního pohledu je klíčový především signál, který vyslala samotná Nvidia. Společnost se poprvé rozhodla postavit další generaci svých AI akcelerátorů na plně diverzifikované základně dodavatelů jedné ze svých nejdůležitějších komponent. V praxi to snižuje riziko nedostatku dodávek, zvyšuje výrobní flexibilitu a posiluje vyjednávací pozici Nvidie vůči dodavatelům.
Rozhodnutí zároveň slouží jako nepřímé potvrzení mimořádně silných očekávání Nvidie ohledně poptávky po platformě Vera Rubin. Pokud by společnost počítala pouze s mírným objemem nasazení, mohla by se spolehnout na jednoho nebo dva dodavatele. Místo toho zapojení celé HBM „velké trojky“ do programu naznačuje, že Nvidia připravuje svůj dodavatelský řetězec na další vlnu investic do AI infrastruktury. To je obzvlášť významné vzhledem k tomu, že omezená dostupnost HBM byla v posledních letech jedním z hlavních úzkých míst v celém odvětví AI. Dalším důležitým prvkem příběhu je návrat Micronu mezi dodavatele nejvyšší úrovně. Ještě před několika měsíci se objevovaly spekulace, že společnost může mít problém splnit náročné požadavky Nvidie na HBM4. Získání certifikace staví Micron na stejnou úroveň s korejskými konkurenty a posiluje konkurenci v jednom z nejstrategičtějších segmentů polovodičového průmyslu. Stejně významný je i úspěch Samsungu. Po problémech s předchozí generací produktů HBM společnost znovu získala pozici důvěryhodného dodavatele pro nejpokročilejší AI systémy na světě.
Ačkoli odborníci z odvětví nadále očekávají, že SK hynix zůstane největším příjemcem a udrží si dominantní podíl na dodávkách HBM4, nejdůležitější závěr z oznámení Nvidie leží jinde. Společnost buduje výrobní kapacity pro další roky růstu taženého AI a chce zajistit, aby dostupnost klíčových komponent nebyla omezujícím faktorem. Kvalifikaci všech tří dodavatelů HBM4 tak lze vnímat jako další důkaz, že investiční boom kolem AI nejen pokračuje, ale vstupuje do další fáze škálování. Ta stále více prospívá širšímu polovodičovému ekosystému, nikoli jen několika vybraným vítězům.
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