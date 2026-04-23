Nvidia znovu dominuje Big Techu 🗽 Co ukazuje výsledková sezóna v USA?

V posledních čtvrtletích se na Wall Street prosadil dominantní narativ, že za většinou růstu zisků v rámci indexu S&P 500 stojí takzvaná Magnificent 7. Data za 1. čtvrtletí 2026 však ukazují o něco nuancovanější obrázek. Zatímco velké technologické společnosti dál rostou rychleji než širší trh, podle společnosti FactSet tato výhoda z velké části mizí, pokud z analýzy vyřadíme Nvidii. Pro investory je to důležitý signál, protože ukazuje, že síla této skupiny není tak široce rozprostřená, jak by se mohlo zdát.
V souhrnu Magnificent 7 stále překonává zbytek indexu
Odhady pro 1. čtvrtletí 2026 naznačují, že Magnificent 7 vykáže meziroční růst zisků o 22,8 %. Pro srovnání, zbývajících 493 společností v indexu S&P 500 by mělo dosáhnout růstu o 10,1 %. Na první pohled tak největší technologické firmy stále působí, že si drží jasnou výhodu.
To odpovídá trendům z předchozích čtvrtletí, kdy sedm největších technologických titulů tvořilo nepřiměřeně velkou část celkového růstu zisků indexu. Problém je ale v tom, že tato zdánlivě široká dominance je nyní stále více tažena jedinou firmou.
Nvidia je klíčovým tahounem růstu zisků nejen v rámci Mag 7, ale v celém S&P 500
Nejdůležitější závěr z těchto dat je jednoduchý: Nvidia zůstává největším jednotlivým přispěvatelem k růstu zisků jak v rámci Magnificent 7, tak v celém indexu S&P 500. Tvoří významnou část rozdílu mezi výkonností technologických megacaps a zbytkem trhu.
Pokud Nvidii z výpočtu vyloučíme, očekávaný růst zisků skupiny Magnificent 7 v 1. čtvrtletí 2026 klesne z 22,8 % na pouhých 6,4 %. To znamená, že bez Nvidie by zbytek této skupiny ve skutečnosti rostl pomaleji než širší index, u něhož se očekává růst o 10,1 %. Jinými slovy, nadvýkonnost Magnificent 7 je po odečtení největšího příjemce boomu v oblasti AI mnohem méně přesvědčivá.
Zbytek trhu nemusí být tak slabý, jak naznačuje dominantní narativ
Právě tady se začíná měnit interpretace. Trhy už nějakou dobu fungují s předpokladem, že růst zisků je soustředěn hlavně do hrstky velkých technologických firem. Data ale naznačují, že po vyloučení Nvidie roste zbývajících 493 společností v S&P 500 rychleji než zbytek skupiny Magnificent 7.
Nejde jen o statistický detail. Naznačuje to, že růst zisků se může postupně rozšiřovat i mimo nejviditelnější jména. Mezi další největší přispěvatele k růstu zisků indexu S&P 500 po Nvidii patří Micron Technology, Eli Lilly, Broadcom a Sandisk. Už to samo o sobě ukazuje, že příběh trhu už není omezen jen na malou skupinu technologických gigantů.
Zdroj: XTB Research
Stejný vzorec platí i pro celoroční odhady za rok 2026
Celoroční výhled tuto dynamiku dále potvrzuje. Pro kalendářní rok 2026 se očekává, že Magnificent 7 vykáže růst zisků o 24,6 %, zatímco zbývajících 493 společností v indexu S&P 500 by mělo růst o 15,9 %. Na první pohled tak výhoda této skupiny znovu působí jako výrazná.
Nvidia však i zde hraje rozhodující roli. Pokud tuto společnost z výpočtu vyloučíme, očekávaný růst zisků skupiny Magnificent 7 klesne na 13,2 %, tedy pod očekávané tempo růstu zbytku trhu. To naznačuje, že i v delším horizontu je výhoda této skupiny méně široká, než naznačují hlavní čísla.
Koncentrace růstu se stává rostoucím rizikem pro trh
Z pohledu investorů je klíčovým závěrem to, že růst zisků u amerických akcií je stále více koncentrovaný. Pokud jedna jediná společnost tvoří tak velkou část celkového zlepšení, trh se stává zranitelnější vůči zklamání.
To je obzvlášť důležité v prostředí, kde ocenění velkých technologických společností zůstává vysoké a očekávání jsou nastavena velmi ambiciózně. Čím více je růst soustředěn do jednoho jména, tím větší je riziko, že slabší výsledky nebo opatrnější výhled spustí širší změnu nálady na trhu.
Výkonnost Nvidie a dopady na trh
Nejjednodušší závěr je následující: Magnificent 7 stále působí silně, ale jejich síla je čím dál více příběhem Nvidie, nikoli široce rozprostřené dominance celé skupiny. To neznamená, že ostatní společnosti jsou slabé. Znamená to ale, že jejich výhoda vůči zbytku trhu už není tak jednoznačná.
Pro investory to představuje důležitou změnu pohledu. Namísto toho, aby byla Magnificent 7 vnímána jako jednotný růstový blok, je stále více potřeba analyzovat jednotlivé společnosti samostatně. Data za 1. čtvrtletí i celoroční odhady pro rok 2026 jasně ukazují, že bez Nvidie začne narativ o drtivé dominanci slábnout.
Akcie Nvidie se obchodují nad úrovní 200 USD a posunuly se přibližně o 8 % nad 200denní EMA (červená linie), což zvyšuje pravděpodobnost průrazu nad předchozí maxima z podzimu 2025.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Thermo Fisher Scientific klesá o 3 % navzdory solidním finančním výsledkům 📉
Akcie Nokie vystřelily nejvýš za 16 let 🚀
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Tesla opět přináší nepřesvědčivá čísla, plánuje výrazně navyšovat CAPEX
Pivní gigant čelí problémům na klíčových trzích 🍺⚠️
