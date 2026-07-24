Obří sázky na umělou inteligenci děsí investory. Technologičtí giganti přišli o 797 miliard dolarů🚨

Technologické akcie včera zažily jeden z nejslabších dnů letošního roku. Skupina Magnificent 7, která zahrnuje společnosti Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta a Tesla, během jediného obchodního dne přišla o přibližně 797 miliard dolarů tržní hodnoty. Šlo o největší jednodenní propad od výprodejů po oznámení celních opatření v dubnu 2025.
Hlavním spouštěčem včerejšího výprodeje byly výsledky společností Alphabet a Tesla, které mezi investory znovu otevřely otázku, zda rekordní investice do umělé inteligence přinesou odpovídající návratnost.
Největší ztráty utrpěl Alphabet, který od svého historického maxima odepsal téměř 900 miliard dolarů tržní hodnoty. Výrazně oslabila také Tesla, jejíž akcie zaznamenaly nejhorší jednodenní propad od března 2025. Pod tlak se dostaly i další společnosti silně investující do AI, včetně Amazonu, Microsoftu a Mety, jejichž hospodářské výsledky budou investoři sledovat už příští týden.
Důležitým faktorem je i změna nálady na trhu. Ještě před několika měsíci investoři rekordní výdaje na datová centra a AI infrastrukturu vítali jako cestu k budoucímu růstu. Nyní se však stále častěji ptají, kdy se tyto investice začnou promítat do vyšších zisků a peněžních toků. Například Alphabet se ve druhém čtvrtletí kvůli vysokým investicím poprvé ve své historii jako veřejně obchodovaná společnost dostal do záporného volného cash flow.
Negativní sentiment navíc podpořilo i zhoršující se geopolitické prostředí. Rostoucí ceny ropy v souvislosti s eskalací konfliktu na Blízkém východě zvyšují obavy z vyšší inflace i zpomalování ekonomiky, což dopadá především na růstové technologické společnosti s vysokým oceněním.
Graf Magnificent 7
Zdroj: Bloomberg
Graf ukazuje, že největší jednodenní ztrátu tržní kapitalizace zaznamenal Alphabet, který během jediného dne odepsal přibližně 300 miliard dolarů. Výrazný propad utrpěla také Tesla, jejíž hodnota klesla zhruba o 150 miliard dolarů, zatímco Amazon přišel přibližně o 130 miliard dolarů. Oslabily i Microsoft, Nvidia a Meta, zatímco Apple zaznamenal z celé skupiny nejmenší pokles.
Modré sloupce zároveň ukazují, jak daleko se jednotlivé společnosti nacházejí od svých historických maxim. Největší ztrátu eviduje opět Alphabet, který od vrcholu ztratil téměř 900 miliard dolarů tržní hodnoty. Výrazně pod rekordy zůstávají také Amazon, Tesla a Microsoft, což naznačuje, že investoři začínají přehodnocovat ocenění firem, které v posledních letech táhly především očekávání spojená s rozvojem umělé inteligence.
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