Tržby Texas Instruments: Růst bez hotovosti

Společnost Texas Instruments zveřejnila výsledky, které výrazně překonaly očekávání, a zároveň představila silný výhled na příští čtvrtletí. Investoři však příliš nadšeně nereagovali. Akcie výrobce polovodičů při otevření trhu oslabily přibližně o 5 %.
Pokud problémem není tempo ani rozsah růstu, co vytváří tlak na ocenění společnosti?
Klíčová čísla
- Tržby ve 2. čtvrtletí 2026 dosáhly 5,46 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 23 %.
- EPS dosáhl 2,14 USD, téměř o 9 % nad předchozím konsenzem.
- Hrubá marže vzrostla na 61,4 %, zatímco provozní marže dosáhla 42,3 %.
- Provozní zisk meziročně vzrostl o 48 %, tedy téměř dvakrát rychleji než tržby.
Výsledky ukazují na rostoucí provozní páku díky vyššímu využití výrobních kapacit a oživení poptávky po analogových integrovaných obvodech.
Oživení se projevilo ve většině klíčových segmentů:
- Tržby od průmyslových zákazníků vzrostly přibližně o 30 % meziročně.
- Segment datových center zdvojnásobil tržby.
- Automobilový segment rostl tempem v řádu nižších desítek procent.
Výsledky tak potvrzují, že zlepšení není omezeno pouze na investiční boom spojený s AI.
Výhled
Dalším pozitivním signálem je výhled pro 3. čtvrtletí. Vedení společnosti Texas Instruments očekává tržby kolem 6 miliard USD a zisk na akcii 2,50 USD.
To představuje přibližně o 5 % vyšší tržby a o 12 % vyšší zisk na akcii oproti předchozím očekáváním trhu.
Co se pokazilo?
Společnost Texas Instruments vstupovala do výsledkové sezóny poté, co její akcie od začátku roku vzrostly téměř o 70 %. Při tak vysokém ocenění investoři očekávali nejen lepší výsledky, ale také výrazné zlepšení volného cash flow.
Silnější poptávka však může společnost motivovat k pokračování vysokých investic do výstavby nových výrobních závodů (fabs), což omezuje rychlejší růst volného cash flow.
Vykázané volné cash flow za posledních 12 měsíců dosáhlo přibližně 6,53 miliardy USD, zahrnovalo však zhruba 1,61 miliardy USD výhod souvisejících se zákonem CHIPS Act. Po jejich vyloučení klesá volné cash flow přibližně na 4,92 miliardy USD, tedy „pouze“ na 25,3 % tržeb.
Výsledky posilují argument pro široké oživení trhu s analogovými polovodiči. Trh však není připraven platit tak vysoké ocenění za společnost, která nevytváří dostatek hotovosti.
Texas Instruments zůstává provozně silnou společností. Po letošní rally akcií však trh potřebuje další důkaz, že se lepší výsledky promítnou také do udržitelného růstu peněžních toků.
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