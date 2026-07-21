Klesl sektor SaaS příliš výrazně? Morgan Stanley tvrdí, že ano

Koš softwarových akcií, chápaný především jako sektor SaaS, již delší dobu zaostává za hlavními americkými akciovými indexy o více než 40 %. Mnoho lídrů tohoto odvětví se propadlo ze svých maxim o více než 60 %. To by nebylo tak překvapivé, pokud by většina těchto společností vykazovala jasné známky slabosti ve svých výsledcích. Tak tomu však není.
- Trh, který nakupuje akcie často sporné kvality a s nejistým výhledem v naději na růst výrazně vyšší, než by na první pohled naznačovalo tržní prostředí nebo obchodní model společnosti, je poměrně běžným jevem.
- Investoři, kteří hromadně prodávají akcie jedné společnosti na základě špatně pochopených tržních mechanismů nebo do ceny započítávají katastrofické scénáře s téměř zanedbatelnou pravděpodobností, jsou mnohem vzácnější. I k tomu však dochází poměrně pravidelně.
- Rozšířit tento druhý proces na celé odvětví navzdory dobrým výsledkům a zároveň udržovat ocenění pod úrovněmi, které naznačují i ty nejpesimističtější valuační modely, je však téměř bezprecedentní.
- Tímto neobvyklým jevem je takzvaná „SaaS-o-kalypsa“ – trend dlouhodobých a hlubokých výprodejů v softwarovém sektoru. Název odkazuje na dominantní obchodní model Software as a Service.
Morgan Stanley již na tento fenomén upozornila a zveřejnila rozsáhlý soubor reportů a doporučení pro společnosti ze sektoru SaaS i pro celé odvětví.
„Ochranný příkop a cesta“
Rozsah výprodeje společností ze sektoru SaaS je nyní natolik hluboký a odtržený od fundamentů, že jej již nelze vysvětlit spekulacemi o dalším vývoji AI. Pojem „hypotéza“ by zde navíc nebyl vhodný, protože často jde o řešení, která zatím ani neexistují. Investiční banka stav tohoto segmentu trhu popsala umírněně, ale zároveň velmi konkrétně.
Analytici banky upozornili na řadu faktorů, které vedou trh k přeceňování SaaS společností směrem dolů. Jedním z nich je míra potenciálního ohrožení jejich obchodního modelu ze strany AI a takzvané agentní inteligence.
V publikaci analytik odkazuje na rámec „Moat & Journey“, který poměrně jednoduchým způsobem měří a vysvětluje, jak obtížné je obchodní model společnosti napodobit nebo odsunout na okraj trhu. Mezi lídry z hlediska odolnosti banka řadí především společnosti z oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jsou Palo Alto a Cloudflare, dále Microsoft, vybrané cloudové společnosti jako Datadog a Snowflake, a také Shopify a ServiceNow.
Právě ServiceNow je obzvláště zajímavým příkladem. Přestože společnost patří mezi lídry v oblasti návrhu a zavádění AI řešení ve firmách a její zisk meziročně roste dvouciferným tempem, samotné zařazení do kategorie SaaS stačilo k tomu, aby její akcie během 1,5 roku ztratily více než 60 % své hodnoty.
Cena akcií ServiceNow (D1)
Navzdory významným změnám obchodního modelu a postupnému zlepšování výsledků zůstává akcie v prudkém downtrendu. Aktuálně bojuje o udržení svého dlouhodobého uptrendu.
Zdroj: xStation5
Dalším velmi zajímavým a důležitým tématem, které report zmiňuje, je cyklická povaha trhu. Současný cyklus přitom vykazuje extrémní hodnoty téměř ve všech ohledech. Klíčovým bodem tohoto argumentu je, že hodnota a přínosy se v průběhu investičního cyklu přesouvají mezi jednotlivými sektory, odvětvími a společnostmi. Softwarové a SaaS společnosti se obvykle nacházejí na jeho konci a očekává se, že ani tentokrát tomu nebude jinak.
To naznačuje, že současné výsledky SaaS společností jsou vedlejším produktem tržního prostředí a že skutečný růst zisků je v pozdějších fázích „AI boomu“ teprve čeká. Vzhledem k velmi nízkému ocenění podle násobků by mohla být pravděpodobná normalizace valuací v tomto sektoru během následujících 2 až 6 čtvrtletí velmi výrazná.
Ocenění říká více než slova
Reakce trhu na report je poměrně výmluvná. Téměř všechny společnosti zmíněné v reportu zaznamenaly během dnešní seance znatelné ztráty, a to navzdory růstu širšího trhu a celkově pozitivnímu sentimentu během úterní seance v USA.
To může jasně ukazovat rozsah, vytrvalost a hloubku výprodeje, ale také současnou iracionální selektivitu při započítávání informací do cen, která sektor SaaS ovlivňuje.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
TSMC zvyšuje ceny AI čipů. Začíná účet za boom umělé inteligence růst?
🤖 Přichází další DeepSeek? Moonshot AI stupňuje tlak na giganty umělé inteligence
US OPEN: Trh prohlubuje ztráty, obavy investorů rostou
Anthropic míří na burzu a zahajuje schůzky s investory 💰
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.