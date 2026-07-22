Všechno, nebo nic: Náhled na výsledky ServiceNow

ServiceNow patří mezi společnosti, které sice vycházejí z klasického podnikového modelu SaaS, dnes však sebevědomě stojí v čele průkopníků odvětví AI. Jde o firmy, které nenabízejí samotné modely ani výpočetní výkon, ale konkrétní podniková řešení, pro něž byly tyto modely vytvořeny.
Akcie ServiceNow již klesly téměř o 50 % ze svého maxima z poloviny roku 2024, přestože společnost ve stejném období vykazovala meziroční růst zisku o více než deset procent. Nic přitom nenaznačuje, že by se tento trend měl brzy změnit.
Tento vytrvale negativní sentiment lze jen těžko označit za zcela racionální. Částečně však stále vychází z tržních mechanismů a oceňovacích modelů.
Trh v současnosti předpokládá, že softwarové a SaaS společnosti budou pohlceny nebo jiným způsobem vytlačeny z trhu „umělou inteligencí“. Jejich cílová hodnota se proto nyní blíží nule, přestože finanční výsledky ukazují něco zcela jiného.
Bez ohledu na racionalitu a proveditelnost takového scénáře je ServiceNow společností, jejíž obchodní model je úzce propojen s AI a přímo na ní staví. Nejde o „dinosaura“, který čeká, až někdo napodobí jeho řešení za zlomek ceny.
V souvislosti s nadcházejícím hovorem k výsledkům je nutné položit jednu otázku. Odpověď bude důležitá pro celý sektor, nejen pro jednu společnost.
Otázka zní:
Co musí společnost ukázat, aby přesvědčila trh, že výprodej je chybou?
Očekávání jsou extrémně vysoká a prostor pro chybu je minimální. Pouhé překonání odhadů tržeb a zisku nebude stačit.
- Překonání konsenzu tržeb ve výši 3,92 miliardy USD a upraveného zisku na akcii přibližně 8,6 USD je pouze výchozím bodem, nikoli potvrzením pozitivního investičního scénáře.
Klíčovými ukazateli budou cRPO a RPO, tedy krátkodobé a dlouhodobé zbývající smluvní závazky.
- Tyto ukazatele investorům umožní posoudit nikoli krátkodobou ziskovost, ale kvalitu růstu. V tomto ohledu jsou mnohem vypovídající než tržby nebo dokonce objem nevyřízených zakázek.
- Ukazatel cRPO by měl vykázat meziroční růst přibližně o 20 %. Pokud bude růst slabší, výrazně to zhorší cílovou, tedy terminální, hodnotu společnosti, která je již nyní pod tlakem.
Stručně řečeno, společnost musí trhu dokázat, že je lídrem „orchestration layer“, tedy vrstvy pro koordinaci AI agentů v podnicích, a nikoli pouze další SaaS společností. Pro ocenění společnosti jde o rozhodující okamžik.
Výsledky ServiceNow však nejsou důležité pouze pro jednu společnost nebo celé odvětví SaaS. Budou také lakmusovým papírkem celé revoluce AI. Úspěch či neúspěch ukáže, zda AI přestává být pouze příslibem a stává se řešením skutečně integrovaným do firem.
Technická analýza ServiceNow (D1)
Denní graf ukazuje, že se cena pohybuje v úzkém bočním pásmu mezi 84 a 125 USD. Aktuální zavírací cena kolem 102 USD neposkytuje jasnou převahu ani kupujícím, ani prodávajícím.
Tato vysoce objemová „mrtvá zóna“ znamená, že jak býci, tak medvědi zůstávají vystaveni riziku poklesu, dokud rozhodující průraz neurčí další trend.
Zdroj: xStation5
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