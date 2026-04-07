Odchod ING z Ruska se zadrhl. Klíčová dohoda padla ⚠️

- ING zrušila prodej své ruské divize kvůli nedostatku potřebných povolení.
- Banka dál trvá na tom, že chce své aktivity v Rusku ukončit.
- Expozice vůči Rusku klesla téměř o 90 % na 600 milionů eur.
- Aktiva ruské pobočky přesto loni vzrostla o 42 % na 1,086 miliardy eur.
Nizozemská banka ING ukončila dohodu o prodeji své ruské divize, čímž se její dlouholetý odchod z tamního trhu znovu komplikuje. Největší banka v Nizozemsku uvedla, že plánovaný prodej společnosti ING Bank (Eurasia) JSC ruské firmě Global Development JSC padl kvůli tomu, že kupující s vysokou pravděpodobností nezíská potřebná regulatorní povolení.
ING zároveň zdůraznila, že v Rusku nevidí žádnou budoucnost a dál se soustředí na úplné ukončení svých aktivit. Banka po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022 přestala uzavírat nový byznys s ruskými klienty, postupně omezovala provoz a oddělovala ruské aktivity od zbytku své mezinárodní sítě.
Přesto se odchod ukazuje jako složitější, než se původně čekalo. Podobně jako jiné evropské banky naráží ING na regulatorní překážky a komplikované schvalovací procesy. Samotná dohoda o prodeji byla oznámena v lednu 2025, ale nyní definitivně ztroskotala.
Pozitivní zprávou pro investory je, že expozice ING vůči Rusku výrazně klesla. Banka uvedla, že její vystavení této zemi, evidované mimo ruské entity, se do konce roku 2025 snížilo téměř o 90 % na 600 milionů eur. Případné alternativní scénáře odchodu by podle banky měly mít finanční dopad zhruba podobný jako neuskutečněná transakce, která měla snížit ukazatel CET1 asi o 7 bazických bodů.
Zajímavé je, že samotná ruská pobočka ING loni vykázala růst bilanční sumy. Celková aktiva vzrostla o 42 % na 1,086 miliardy eur. Banka to vysvětluje zejména vysokými místními úrokovými sazbami a posílením rublu vůči euru. V ruských operacích ING aktuálně pracuje 239 zaměstnanců.
Pro trh tak zpráva znamená hlavně to, že proces odchodu západních finančních institucí z Ruska zůstává i po letech velmi obtížný. ING sice dál pokračuje v ústupu, ale jasné a rychlé uzavření celé kapitoly zatím zřejmě nepřijde.
